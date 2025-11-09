歐中協商安世晶片恢復供應 中國：盼歐盟促荷方糾錯

（中央社台北9日電）針對歐盟貿易執委塞夫柯維奇8日表示，中方同意在「僅限民用」前提下，恢復向歐盟及全球用戶供應安世半導體晶片，且歐盟正持續和中國協商確保半導體供應全面恢復，中國商務部今晚說，希望歐盟方面進一步加大工作力度，敦促荷方盡快撤銷相關措施，糾正「錯誤做法」。

根據中國商務部官網，中國商務部今晚以不具名新聞發言人答記者問名義，針對塞夫柯維奇（Maroš Šefčovič）的發言作上述表示。

中國商務部宣稱，造成當前全球半導體供應鏈混亂的源頭和責任在荷方，中方注意到歐方已表示「會做荷方工作」。希望歐方進一步加大工作力度，促荷方盡快撤銷相關措施，保障安世半導體相關產品正常供應。

該部又說，中方本著對全球半導體供應鏈安全穩定的「負責任態度」，已採取確實措施，對合規的用於民用用途的相關出口予以豁免，歡迎歐方繼續發揮影響力，促荷方「盡快糾正錯誤做法」。

路透社報導，塞夫柯維奇8日在社群平台X表示，他對「今天收到這項確認…也就是（中國）關於進一步簡化出口至歐盟及全球客戶的安世晶片程序」表示歡迎。只要晶片出口僅屬於「民用用途」，就會被（中國）允許，這一措施「立即生效」。

塞夫柯維奇說，歐盟正持續和中國協商，以尋求「長久、穩定且可預期的架構，確保半導體供應全面恢復」。（編輯：邱國強／田瑞華）1141109