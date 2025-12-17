歐中貿易角力趨緩？中國調降歐盟豬肉稅率

（德國之聲中文網）中國商務部週二（12月16日）公布反傾銷調查最終裁定，大幅下修對歐盟進口豬肉的稅率。反傾銷案涉及金額逾20億美元；根據聲明，歐盟豬肉未來5年將適用4.9%至19.8%的反傾銷稅率，自17日起生效。該稅率明顯低於今年9月初步裁定時的15.6%至62.4%，且中國商務部還表示，將退還進口商自9月以來已繳納的關稅差額。

對高度依賴中國市場的歐洲豬肉生產商而言，尤其是豬耳、豬腳等只有在中國市場受青睞的內臟產品，這項決定被視為部分的喘息空間。不過，歐洲豬肉業界人士也坦言，即便稅率下調，反傾銷稅仍將對獲利造成衝擊。

廣告 廣告

歐洲委員會週二發表聲明指，中方調查是「基於可疑指控與不足證據」，承諾將捍衛歐盟農民及出口商，反對北京「濫用貿易保衛工具」，歐洲也在「審慎評估相關措施是否符合世界貿易組織規則」。

歐中貿易角力的談判籌碼？

根據中國16日的公告，調查結果認定歐盟豬肉「存在傾銷，造成（中國）國內產業實質損害」。中方稱目前中國豬肉產業面臨困境，保護聲浪強烈，強調調查結果「客觀、公正且不偏不倚」。

該反傾銷調查始於去年6月，涉及西班牙、荷蘭、丹麥等主要豬肉出口國。2024年，中國進口48億美元的豬肉中，逾半來自歐盟，其中西班牙為最大供應國。西班牙政府數據顯示，中國市場佔歐盟豬肉出口比重17.6%，僅次於英國的29.7%。

2024年歐盟對中國的貿易逆差超過3500億美元，歐盟認為北京過度補貼企業、替中企帶來不公平的優勢、削弱歐洲競爭力，因此推動對中國電動車加徵高額關稅。中國否認相關指控，隨後對歐洲豬肉、白蘭地與乳製品啟動調查，被外界視為報復措施。

西班牙全國肉品產業協會（ANICE）主席阿洛伊西奧（Giuseppe Aloisio）直言相關措施「不公平」，是「毫無理由地懲罰一個表現良好的產業」。他批評，豬肉產業被當作電動車貿易爭端的「談判籌碼」，「這場爭議與我們毫無關聯」。

歐洲業者先前也否認傾銷指控，並指出中國消費者願意以高於歐洲的價格購買部分產品，例如豬腳、豬耳等在歐洲較不受青睞的部位。

歐盟內部怎麼看？

西班牙農業部長普拉納斯（Luis Planas）表示，國內產業可承受新的豬肉關稅水準，並形容這為未來5年帶來一定程度的「穩定性」。他也表示理解歐委會的關切，強調「一切仍可透過談判改變」。

多數西班牙企業目前適用9.8%的中等稅率，其中，業者Litera Meat僅被課徵4.9%，公司形容結果「非常正面」。阿洛伊西奧指出，關稅仍將侵蝕企業利潤，預期後續將持續談判。

法國豬肉行業協會（INAPORC） 執行董事理查（Anne Richard）表示，所有出口屠宰場皆被認定為配合調查，獲9.8%稅率，讓業界「鬆一口氣」，但「仍難以為加稅感到高興」。

丹麥農業與食品協會執行長赫維德（Morten Boje Hviid）認為，最終稅率仍偏高，恐造成歐盟內部競爭條件不平均，加劇價格壓力。國際貿易顧問桑切斯（Nemesio Sanchez）則指出，中國此舉正在「分化歐洲的經濟政策立場」。

上述消息傳出之際，法國總統馬克宏投書《金融時報》，也談到他對歐洲與中國貿易關係的看法。他主張，對中國進口商品加徵關稅與設置配額並非合作解方，「繼續沿用目前的做法可能引發嚴重的貿易爭端；但中國與歐盟其實都具備扭轉失衡的條件」。他並指出，強化單一市場、釋放歐洲儲蓄，將有助刺激創新與經濟成長。

中國未說明調低稅率的具體原因，但上週已證實與歐盟就電動車最低價格議題恢復談判。近來，法國總統馬克宏、西班牙國王菲利佩六世相繼訪問北京。路透社引述消息指出，西班牙地方政府官員近期亦會面中國駐西班牙大使，呼籲降低關稅，並強調西班牙對中國汽車投資持開放態度。

在反傾銷措施前，歐盟與巴西等中國主要豬肉進口國多適用約12%的最惠國關稅，反傾銷稅是在此基礎上額外加徵。相較之下，美國豬肉面臨的關稅水準更高。

除豬肉外，中國目前亦對歐盟乳製品展開反補貼調查，預計明年2月公布結果，並已對歐盟白蘭地加徵關稅。

中國內需疲弱 關稅或緩解通縮壓力

擁有全球約半數活體豬的中國，正面臨供過於求與消費疲弱的困境。2025年以來，中國豬肉價格持續下滑，市場預期跌勢仍將延續。分析認為，即便在較低稅率下，反傾銷關稅仍可能推升進口價格，略微緩解食品價格通縮。

北京顧問公司策緯諮詢（Trivium China）董事裴西霞（Even Rogers Pay）指出，此舉將有助於改善中國豬農今年長期承受的低價壓力。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 周依恩 (法新社、路透社、美聯社等)