歐中關係緊張下 馬克洪4度訪中 烏俄.經貿.台海不同調

圖／達志影像路透社

法國總統馬克洪周三抵達北京，展開為期三天的任內第四趟中國訪問。但在周四兩國元首的會談中，卻清楚展現法中雙方在烏俄、經貿以及台海等彼此核心利益上，各彈各調。尤其當前歐洲普遍認為北京至少在經濟上支持俄羅斯的侵略，這讓包括法國在內的歐盟，與中國關係加倍緊張。歐盟週三則宣布將投入30億歐元，協助擺脫對中國的稀土依賴。而馬克洪這趟訪問除了北京之外，還會去成都看貓熊，就像兩年半前他訪問中國時在廣州花園與習近平會談，週五他也將會在成都與習有另一場比較輕鬆的對話。

中國大陸國家主席習近平，週四(12月4日)一早在北京人民大會堂內，以國禮迎接到訪的法國總統馬克洪。

兩國元首伉儷也互相致意。這是馬克洪在任8年來，第四次的中國訪問，也是對去年中，習近平夫婦親赴巴黎之後的回訪。

北京當局從接機的外長王毅，到與馬克洪展開雙邊會談的習近平，都試圖藉由馬克洪的中國行，高分貝宣傳中方價值觀。

中國大陸國家主席 習近平：「中法兩國應當展現責任擔當，高舉多邊主義旗幟，穿透陰霾迷霧。」

不僅繼續高舉世界多極化、經濟全球化等大旗，王毅更在周三(12月3日)與到訪的法國外長會談時，主動把話題轉到日本首相高市早苗早前的「台灣有事」說法，重申絕不允許日方藉台灣議題「生事」。

法國外長 巴霍（Jean-Noel Barrot）：「我們兩國負有共同的首要責任，是致力尋求建設性方案，來應對全球安全與穩定的各種威脅。」

但法國外長完全不接球，反而把重點放在當前對全球安全穩定帶來重大威脅的烏俄戰事，並重申兩國應該共同維護地緣政治穩定。馬克洪更公開敦促中方，為結束烏俄戰事戰發揮正面作用。

法國總統 馬克洪：「我希望中國能夠加入我們的呼籲和努力，盡快至少實現停火，也就是暫停針對關鍵基礎設施的攻擊。這對於即將到來的冬季尤為重要，因為民用基礎設施，特別是能源基礎設施，至今仍然受到俄羅斯的攻擊。但更廣泛地說，我們必須共同努力，實現一個尊重國際法的公正而持久的和平。」

習近平則繼續以「中方支持一切爭取和平的努力，但堅決反對任何不付責任、推卸責任或誹謗他人的企圖」等缺乏實際作用的老調，回應馬克洪喊話。

中國大陸國家主席 習近平：「雙方應當始終展現大國的獨立自主和戰略眼光，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上，相互理解，相互支持。」

習近平同時暗示法國，應該要理解支持中方對台海議題的核心利益態度，以及在地緣政治或者經貿、高科技等議題上，保持戰略獨立，不要與美國或西方社會共同起舞。但馬克洪同樣給一個軟釘子碰。

法國總統 馬克洪：「歐洲和中國應與其他夥伴一道，為建立基於規則而非強權法則的公平、穩健的全球經濟治理奠定基礎。當前不斷累積的失衡是不可持續的，它們會帶來金融危機的風險，並危及我們共同發展的能力。」

儘管習、馬兩人共同見證雙方簽署了包括核能、農業、教育、生態環境等12項合作協議；與馬克洪一同來到中國訪問的空中巴士、法國電力，以及涉及奢侈品與農業領域的35位法國企業負責人，也積極拓展商機。

但雙方明顯在烏俄、經貿與台海等彼此最重要的關切議題上，各說各話，這也反映出，在當前包括法德義在內的9個歐盟國家，都有超過半數受訪者認為，歐盟成員國與俄羅斯爆發戰爭的風險很高的情況下，法中關係，或者說是歐中關係，也跟著日益緊張。

美聯社記者：「最直接的緊張局勢是俄羅斯在烏克蘭的戰爭。許多歐洲人認為，中國至少在經濟上支持俄羅斯。更深層的緊張局勢是經濟或貿易問題。」

而北京當局把稀土當作戰略武器的做法，也讓歐盟備感不安。因此歐盟委員會周三(12月3日)已通過行動計劃，在未來12個月內，投入近30億歐元來尋求替代供應鏈，以便擺脫對中國稀土等關鍵原料的依賴。

但在瀰漫的緊張情緒之外，馬克洪這趟三天的中國訪問，最終將以四川的貓熊作為結尾。他週四結束一連串對中共高官的會面後，晚間將搭機抵達四川成都，訪問貓熊基地，同時還可能與習近平有一場相對輕鬆的會談。

法國國際與戰略關係研究所（IRIS）中國問題專家兼研究主任 伊曼紐爾林科特：「這或許是他們(中方)在經歷了這段艱難的外交時期後，喘口氣的一種方式。當然，對中國人來說，這是一種實踐所謂『動物外交』的方式，他們對此非常熱衷。」

儘管明年初還可能會有英國首相，以及德國總理等領袖到訪北京，但在歐中雙方彼此的關鍵利益，始終談不攏的情況下；再加上北京對日本的施壓雖然持續升溫，日方卻始終沒有要撤回言論的跡象，北京當局在外交上，只好進一步靠攏原本就緊密的盟友俄羅斯，這恐將令國際地緣政治情勢，更加緊張詭譎。

