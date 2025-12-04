歐中關係緊張下 馬克洪4度訪中 烏俄.經貿.台海不同調
法國總統馬克洪周三抵達北京，展開為期三天的任內第四趟中國訪問。但在周四兩國元首的會談中，卻清楚展現法中雙方在烏俄、經貿以及台海等彼此核心利益上，各彈各調。尤其當前歐洲普遍認為北京至少在經濟上支持俄羅斯的侵略，這讓包括法國在內的歐盟，與中國關係加倍緊張。歐盟週三則宣布將投入30億歐元，協助擺脫對中國的稀土依賴。而馬克洪這趟訪問除了北京之外，還會去成都看貓熊，就像兩年半前他訪問中國時在廣州花園與習近平會談，週五他也將會在成都與習有另一場比較輕鬆的對話。
中國大陸國家主席習近平，週四(12月4日)一早在北京人民大會堂內，以國禮迎接到訪的法國總統馬克洪。
兩國元首伉儷也互相致意。這是馬克洪在任8年來，第四次的中國訪問，也是對去年中，習近平夫婦親赴巴黎之後的回訪。
北京當局從接機的外長王毅，到與馬克洪展開雙邊會談的習近平，都試圖藉由馬克洪的中國行，高分貝宣傳中方價值觀。
中國大陸國家主席 習近平：「中法兩國應當展現責任擔當，高舉多邊主義旗幟，穿透陰霾迷霧。」
不僅繼續高舉世界多極化、經濟全球化等大旗，王毅更在周三(12月3日)與到訪的法國外長會談時，主動把話題轉到日本首相高市早苗早前的「台灣有事」說法，重申絕不允許日方藉台灣議題「生事」。
法國外長 巴霍（Jean-Noel Barrot）：「我們兩國負有共同的首要責任，是致力尋求建設性方案，來應對全球安全與穩定的各種威脅。」
但法國外長完全不接球，反而把重點放在當前對全球安全穩定帶來重大威脅的烏俄戰事，並重申兩國應該共同維護地緣政治穩定。馬克洪更公開敦促中方，為結束烏俄戰事戰發揮正面作用。
法國總統 馬克洪：「我希望中國能夠加入我們的呼籲和努力，盡快至少實現停火，也就是暫停針對關鍵基礎設施的攻擊。這對於即將到來的冬季尤為重要，因為民用基礎設施，特別是能源基礎設施，至今仍然受到俄羅斯的攻擊。但更廣泛地說，我們必須共同努力，實現一個尊重國際法的公正而持久的和平。」
習近平則繼續以「中方支持一切爭取和平的努力，但堅決反對任何不付責任、推卸責任或誹謗他人的企圖」等缺乏實際作用的老調，回應馬克洪喊話。
中國大陸國家主席 習近平：「雙方應當始終展現大國的獨立自主和戰略眼光，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上，相互理解，相互支持。」
習近平同時暗示法國，應該要理解支持中方對台海議題的核心利益態度，以及在地緣政治或者經貿、高科技等議題上，保持戰略獨立，不要與美國或西方社會共同起舞。但馬克洪同樣給一個軟釘子碰。
法國總統 馬克洪：「歐洲和中國應與其他夥伴一道，為建立基於規則而非強權法則的公平、穩健的全球經濟治理奠定基礎。當前不斷累積的失衡是不可持續的，它們會帶來金融危機的風險，並危及我們共同發展的能力。」
儘管習、馬兩人共同見證雙方簽署了包括核能、農業、教育、生態環境等12項合作協議；與馬克洪一同來到中國訪問的空中巴士、法國電力，以及涉及奢侈品與農業領域的35位法國企業負責人，也積極拓展商機。
但雙方明顯在烏俄、經貿與台海等彼此最重要的關切議題上，各說各話，這也反映出，在當前包括法德義在內的9個歐盟國家，都有超過半數受訪者認為，歐盟成員國與俄羅斯爆發戰爭的風險很高的情況下，法中關係，或者說是歐中關係，也跟著日益緊張。
美聯社記者：「最直接的緊張局勢是俄羅斯在烏克蘭的戰爭。許多歐洲人認為，中國至少在經濟上支持俄羅斯。更深層的緊張局勢是經濟或貿易問題。」
而北京當局把稀土當作戰略武器的做法，也讓歐盟備感不安。因此歐盟委員會周三(12月3日)已通過行動計劃，在未來12個月內，投入近30億歐元來尋求替代供應鏈，以便擺脫對中國稀土等關鍵原料的依賴。
但在瀰漫的緊張情緒之外，馬克洪這趟三天的中國訪問，最終將以四川的貓熊作為結尾。他週四結束一連串對中共高官的會面後，晚間將搭機抵達四川成都，訪問貓熊基地，同時還可能與習近平有一場相對輕鬆的會談。
法國國際與戰略關係研究所（IRIS）中國問題專家兼研究主任 伊曼紐爾林科特：「這或許是他們(中方)在經歷了這段艱難的外交時期後，喘口氣的一種方式。當然，對中國人來說，這是一種實踐所謂『動物外交』的方式，他們對此非常熱衷。」
儘管明年初還可能會有英國首相，以及德國總理等領袖到訪北京，但在歐中雙方彼此的關鍵利益，始終談不攏的情況下；再加上北京對日本的施壓雖然持續升溫，日方卻始終沒有要撤回言論的跡象，北京當局在外交上，只好進一步靠攏原本就緊密的盟友俄羅斯，這恐將令國際地緣政治情勢，更加緊張詭譎。
更多 TVBS 報導
習近平鋪紅毯熱迎！馬克洪率華麗訪問團 造訪北京
歐洲兵役新變革！比利時推青年軍訓計畫 法徵志願役
被傳變性多年 不忍了！法第一夫人告網民開庭
羅浮宮世紀竊案！竊賊大白天 7分鐘盜走8件珍品
其他人也在看
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 379
國台辦批美國干涉中國內政 外交部霸氣反嗆
[NOWnews今日新聞]美國總統川普(DonaldTrump)美東時間2日簽署《台灣保證落實法案》(TaiwanAssuranceImplementationAct)。中國國台辦痛批，「粗暴干涉中國...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 50
李全教議長賄選案藏綠營未爆彈 陳亭妃忠誠度成台南選戰變數
2014 年底的台南市議會議長選舉，本被視為綠營穩操勝券，民進黨席次過半，但最終卻由國民黨籍的李全教逆轉勝出。檢調事後偵辦，認定李全教透過六名白手套向多名無黨籍及民進黨議員期約行賄，2016 年遭法院判處「行求賄賂罪」，並宣告當選無效，使當屆議會版圖被迫重整。選後...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 44
喊話習近平「別只想擴張領土」賴清德：台灣願助中國解決經濟問題
[Newtalk新聞] 賴清德總統日前指出中國國家主席習近平目標2027具備以武力奪取台灣的能力，他3日登上紐約時報DealBook Summit專訪時再次強調，台灣必須做最壞打算並做最好準備，不管中國解放軍什麼時候採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本原則；他也喊話習近平，別只想著如何擴張領土，要思考如何照顧好中國人民，台灣很樂意協助中國解決經濟問題。 賴清德被問到北京怎麼看北京現在的「時間表」時回答，台灣必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本的原則。他也要利用這個機會向國際表達，台灣一定會保護好自己國家，同時維護區域和平穩定的立場。 賴清德表示，非常感謝國際社會，包括G7、美國總統、日本的政治領袖等，大家都關注台海和平穩定並且強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，這些國際領袖的共同主張對於台灣社會的穩定以及區域的和平發展是有莫大的幫助，我們非常希望台灣能夠跟國際社會共同維護整個以規則為基礎的國際秩序。 至於如何看待中國經濟？是否影響習近平對台手段？賴清德坦言，中國目前的經濟的確非常不好，台灣今年經濟成長率預計高達新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 121
高市重申對台立場不變 麻生太郎力挺：被中國說幾句還好
日本首相高市早苗昨（3日）重申，日方對台灣的立場「並未改變」，再次引起中國不滿。對此，自民黨副總裁麻生太郎表達支持，並表示，雖然中國有各種批評，但被說幾句的程度還好，目前為止這件事沒有發展成什麼大問題。鏡新聞 ・ 8 小時前 ・ 24
賴清德示警「愛國者治台」 遭嗆「現在是害台者治台」
總統賴清德2日發出嚴正警告，指在野黨若接受中國要求的九二共識及一個中國原則，未來恐淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。同日晚間，國民黨副主席蕭旭岑隨即強硬回應，台灣現在就是「害台者治台」，批評賴政府推動龐大軍購預算排擠民生需求，並指責賴清德政府將台灣推向戰爭邊緣。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 218
民進黨高雄市長初選4搶1 謝寒冰：派系角力恐生變數
2026年高雄市長選舉民進黨初選競爭激烈，立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩皆表態參選。資深媒體人謝寒冰在政論節目分析，邱議瑩獲得前總統蔡英文、陳水扁及前行政院長蘇貞昌力挺，但身兼民進黨主席的總統賴清德支持的是賴瑞隆，無論最後誰出線，對綠營都將造成許多變數。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
李四川登記初選才辭副市長 劉和然回應了
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提前開打，在新北市長選戰方面，民進黨已確定由立委蘇巧慧征戰，外界認為李四川應早點辭職投入選戰，不過他說不需要這麼早，更稱只要確定登記初選，他就一定會辭掉台北市...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 15
美國跨黨派挺台法案生效了！吳思瑤羨慕：唯獨台灣的在野黨不忠誠
即時中心／高睿鴻報導台美關係持續深化，美國總統川普（Donald Trump）昨（2）正式簽署，國會日前通過的《台灣保證實施法》（Taiwan Assurance Implementation Act）；根據法案，國務院未來要定期檢視、更新，與台灣交往的相關規範，甚至要求提出計畫，「解除」兩國交往的現存限制。民進黨立委吳思瑤今（3）日也做出回應，直言說，挺台灣、抵禦中國的威權霸凌，顯然已是世界各國的現在進行式；為何唯獨在台灣內部，卻有不忠誠的在野黨？民視 ・ 19 小時前 ・ 76
高雄民調差異大！AI分析：要看「這版本」
[NOWnews今日新聞]民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，近日有民調指出，綠營4位欲出戰的候選人，都大幅領先藍委柯志恩，然而TVBS民調1日顯示，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 30
川普簽《台灣保證實施法》讓台美關係穩了？ 旅美學者：接下來「這1事」才是關鍵
[Newtalk新聞] 繼美國聯邦眾議院於今年5月審議通過《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）後，美國參議院接續於上月18日晚間以「一致同意」（UC）方式通過該法案，而美國川普並於美東時間12月2日正式簽署完成立法。對此，美國薩姆休斯頓州立大學政治系副教授翁履中昨（3）日撰文表示，這部法案不只在文字上強化「美國支持台灣」政治訊號，也讓美台關係法制化，成為國務院不可忽略的義務。然而，他也提到，縱然法案通過強化台美關係，但是中美之間互動才是影響該法案實際成效的關鍵。 翁履中表示，這部法案的關鍵意義，不只是在文字上強化「美國支持台灣」的政治訊號，而是正式把美台互動的「鬆綁程序」制度化，使之成為國務院無法忽視、也不能跳過的既定義務。從現在起，美國對台政策不再完全取決於行政官員的個人偏好、白宮的外交氣氛，或美中關係的即時溫度。「國務院依法必須定期檢討與台灣往來的限制，並主動評估：哪些規範已經不合時宜？哪些限制應該解除？哪些互動層級其實可以升級？」 他指出，對於支持強化台美關係的美國政治人物而言，這相當於新增了一個「具法律依據」的政策工具箱新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 7
蘇柏興將就任藍營中市黨部主委 清查名冊避免偽造文書事件重演
國民黨中市黨部主委蘇柏興將於7日黨中央在中央公園的黨慶及布達儀式正式就任，蘇柏興表示，他的任務除了讓下屆議員席次單獨過半，中市長繼續由國民黨籍擔任，另一重要任務就是清查黨員，除了找回失聯黨員，並將已往生的黨員除名，避免此次連署罷免民進黨立委遭司法單位以偽造文書而起訴事件再發生。自由時報 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
林佳龍揭《台灣保證落實法案》核心重點：台美關係穩健深化
美國國會日前通過《台灣保證落實法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）今天將這項法案簽署成法。外交部長林佳龍在臉書發文，台美關係穩健深化！感謝美國國會通過《台灣保證落實法案》。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
王毅會見英法俄官員！南韓表態不選邊站 日媒：中國正發動外交攻勢孤立日本
據創刊於1897年的《日本時報》報導，中國外交部長王毅2日在俄羅斯首都莫斯科，與俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）及聯邦安全會議秘書長紹伊古（Sergei Shoigu）舉行會談，雙方同意推動「更高品質」的戰略協調，同時批評日本，指控東京的軍國主義正在崛起。中國外交部在會後...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 13
川普簽署台灣保證落實法案 強制國務院定期審查對台交往準則
美國總統川普於當地時間2日簽署《台灣保證落實法案》，強制美國國務院須定期審查對台交往準則，並解除與台灣互動的自我限制。我外交部對此表達感謝，並指該法案旨在強化《2020台灣保證法》執行，顯見美國國會跨黨派與行政部門支持深化台美關係。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中國不滿《台灣保證實施法案》生效 爆美財長急喊：美中台關係未變
美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），研擬解除目前台美外交的限制。消息曝光後，中國急跳腳，表達強烈不滿，還嗆美方粗暴干涉中國內政。稍早，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）出面安撫北京，強調美國同時也是「中國的盟友」，堅稱美國對台關係並未發生變化。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 7
新北選戰白熱化 黃暐瀚：無懸念「他」將大戰蘇巧慧
即時中心／林韋慈報導資深媒體人黃暐瀚今（3）日在臉書發文表示，外界關注的國民黨新北市人選已無懸念。台北市副市長李四川在接受他採訪時指出，民調第一就承擔，明年初選時間一到，他會去登記，有觀眾留言表示，新北市民很幸福，有許多不錯的選擇。民視 ・ 10 小時前 ・ 7
中國稱台無外交部長 林佳龍霸氣喊「我」：台護照走遍天下
政治中心／綜合報導中國近期對台文攻武嚇不斷，加上日本首相高市早苗一席「台灣有事」的言論，讓中國敏感神經再度被挑起。中國外交部近期再次重提二戰後的《舊金山和約》無效，並稱台灣沒有外交部長。對此，外交部長林佳龍今（3）日受訪指出：「我就在這裡。」針對高市早苗的言論讓北京當局相當不滿，林佳龍2日接受《彭博社》專訪時提到，中日爭議可能會延續約1年左右。相關報導曝光後，中國外交部發言人林劍則在例行記者會上蠻橫發言，再度重申「台灣是中國的一部分」，並稱台灣「沒有什麼外交部長」。林佳龍表示，不管是台灣護照或外交部長的名片，我們都可以走遍天下。（圖／民視新聞資料照）面對中國的嗆聲，林佳龍今日赴立院備詢前公開受訪表示，台灣早已具備國家任何定義與條件，中華民國在國際上也具備行使主權的能力。至於《舊金山和約》，林佳龍強調那是國際承認的條約。對於中國嗆台灣無外交部長，林佳龍回應：「我就在這裡。不管是台灣護照或外交部長的名片，我們都可以走遍天下。」原文出處：中國稱台沒有外交部長！林佳龍霸氣喊「我就在這」：台灣護照可走遍天下 更多民視新聞報導麥玉珍台中「選到底」？突發3聲明「還標記黃國昌」2026藍白合「照3縣市難贏」？郭正亮曝關鍵：綠營太強藍智庫交接鄭麗文卻「找不到執行長」 藍委吃驚：還沒搞定？民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
國民黨2028時代重任
近日賴政府對陸舉措日益激烈，如示警北京以2027年完成武統台灣為目標，陸委會謂料敵從寬；大幅增加對美軍購達1.25兆，陸配徐春鶯更遭收押禁見。內部衝突與兩岸風險遽增，實有違國家領導人應帶來安定與四鄰和睦的基本責任。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
川普簽《台灣保證實施法案》！國台辦又不爽
[NOWnews今日新聞]美國總統川普週二（2日）正式簽署《台灣保證實施法案》(TaiwanAssuranceImplementationAct)，要求美國國務院定期強制審查美國對台交往準則，打破台美...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6