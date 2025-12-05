歐元區第3季經濟成長率0.3% 較初值略微上修
（中央社布魯塞爾5日綜合外電報導）歐盟統計局（Eurostat）今天公布，歐元區第3季經濟成長率為0.3%，較10月底公布的初值0.2%略微上修，也進一步超越外界預期。
法新社報導，其中歐元區第2大經濟體法國雖然遭遇政局動盪，仍順利守住優於預期的第3季成長率初值。區域最大經濟體德國的成長則維持停滯。
數據還顯示，歐洲聯盟（EU）當中經濟成長最快的國家是丹麥，成長率達到2.3%。
歐盟執行委員會（European Commission）11月將歐元區明年經濟成長率預估由先前提出的1.4%下修至1.2%，因考量到國際貿易與地緣政治緊張帶來的風險對歐洲經濟造成壓力。（編譯：張正芊）1141205
其他人也在看
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 145
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 615
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」 柯志恩就贏
針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 74
賴瑞隆兒子涉霸凌3名同學 邱議瑩：應儘速釐清責任、妥適處理
[Newtalk新聞] 有意參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆出就讀小二的兒子在學校追打、霸凌同學，甚至在廁所外圍堵對方長達12分鐘，並嗆聲：「出來就打死你、甩你耳光！」對此，同黨立委邱議瑩今（5）日喊話，涉及校園安全，希望教育局、學校盡快釐清事實、妥適處理。 邱議瑩首先表示，這個是一個很揪心的事，涉及校園安全，希望學校能盡快處理，包括孩子的人生安全、相關輔導。 她也喊話，期許教育局、學校盡快調查事實、釐清責任，甚至要妥適處理，畢竟是校園安全事件。 媒體問及，中國APP「小紅書」因資安、詐騙問題，被內政部宣布封鎖1年。邱議瑩認為，台灣是充分的自由、民主國家，在台灣可以任意地隨時下載想要APP，但這些APP如果危及國家安全，那麼國家安全應該要放在第一位，如何保護國人、國家資安、個人隱私不透過APP傳到中國去，因此不叫威權，而是政府的責任，保護國人安全。 在野黨質疑是意識形態操作，如果是詐騙的話，臉書、LINE上面更多，為什麼只有小紅書被調查？邱議瑩強調，所有詐騙政府都會介入調查，但相關單位若不配合，甚至將通訊、隱私傳回中國，不是簡單詐騙問題可以處理。 邱議瑩最後舉例，如同在上週質詢中國咖新頭殼 ・ 12 小時前 ・ 392
李全教議長賄選案藏綠營未爆彈 陳亭妃忠誠度成台南選戰變數
2014 年底的台南市議會議長選舉，本被視為綠營穩操勝券，民進黨席次過半，但最終卻由國民黨籍的李全教逆轉勝出。檢調事後偵辦，認定李全教透過六名白手套向多名無黨籍及民進黨議員期約行賄，2016 年遭法院判處「行求賄賂罪」，並宣告當選無效，使當屆議會版圖被迫重整。選後...CTWANT ・ 1 天前 ・ 55
陸日緊張逼出聯合利劍-C？ 吳子嘉：現在情況真的非常緊張
日本首相高市早苗先前喊出「台灣有事」論，引發陸日外交紛爭，有媒體引述國安人士分析，若大陸未來一週仍無破解僵局的台階，不排除啟動「聯合利劍-C」軍演。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉分析指出，「根據大陸官媒文章，現在的情況真的非常緊張」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 104
北京再出招！又投訴「台灣有事」發言 日駐聯合國大使駁斥：毫無根據
中日關係持續緊張，北京外交動作頻頻，日本首相高市早苗先前在國會發表「台灣有事」相關言論，中國駐聯合國大使傅聰近期二度致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）闡明中國政府立場，要求日方撤回相關答辯。對此，日本駐聯合國大使山崎和之駁斥，並直言「中國的說法毫無根據、與事實不符，完全無法接受」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 42
鯛魚排烏龍求償將依「國賠」 懲處最高至副局長！
高雄市衛生局日前檢驗全聯「台灣鯛魚排」時，因檢驗數值遭人為更動而導致錯誤數值被放大十倍，引發業者強烈抗議。衛生局長黃志中今（5）日公開還原整起事件過程，表示將依國家賠償法對業者進行賠償，同時追究相關人員責任，最高懲處層級將達副局長。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 17
美台關係穩了？學者分析美國《台灣保證實施法》：接下來1事才是關鍵
美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），研擬解除目前台美外交的限制。對此，旅美教授翁履中表示，川普在敏感時刻簽下友台法案，美台關係進一步「制度化」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
中國船艦大規模部署東亞海域 路透：一度逾百艘｜#鏡新聞
路透社4日報導，中國軍艦與海警船，最近在黃海、東海、南海及西太平洋，部署數量一度超過100艘，被認為超過自身防衛的需要，可能為區域安全帶來風險，甚至傳出演練對外國軍事目標的「模擬攻擊」 和「拒止」行動，總統府表示，賴總統已經請國防部與國安單位隨時掌握，也呼籲中國應該克制行為。鏡新聞 ・ 8 小時前 ・ 6
美國跨黨派挺台法案生效了！吳思瑤羨慕：唯獨台灣的在野黨不忠誠
即時中心／高睿鴻報導台美關係持續深化，美國總統川普（Donald Trump）昨（2）正式簽署，國會日前通過的《台灣保證實施法》（Taiwan Assurance Implementation Act）；根據法案，國務院未來要定期檢視、更新，與台灣交往的相關規範，甚至要求提出計畫，「解除」兩國交往的現存限制。民進黨立委吳思瑤今（3）日也做出回應，直言說，挺台灣、抵禦中國的威權霸凌，顯然已是世界各國的現在進行式；為何唯獨在台灣內部，卻有不忠誠的在野黨？民視 ・ 1 天前 ・ 78
川普簽《台灣保證實施法》讓台美關係穩了？ 旅美學者：接下來「這1事」才是關鍵
[Newtalk新聞] 繼美國聯邦眾議院於今年5月審議通過《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）後，美國參議院接續於上月18日晚間以「一致同意」（UC）方式通過該法案，而美國川普並於美東時間12月2日正式簽署完成立法。對此，美國薩姆休斯頓州立大學政治系副教授翁履中昨（3）日撰文表示，這部法案不只在文字上強化「美國支持台灣」政治訊號，也讓美台關係法制化，成為國務院不可忽略的義務。然而，他也提到，縱然法案通過強化台美關係，但是中美之間互動才是影響該法案實際成效的關鍵。 翁履中表示，這部法案的關鍵意義，不只是在文字上強化「美國支持台灣」的政治訊號，而是正式把美台互動的「鬆綁程序」制度化，使之成為國務院無法忽視、也不能跳過的既定義務。從現在起，美國對台政策不再完全取決於行政官員的個人偏好、白宮的外交氣氛，或美中關係的即時溫度。「國務院依法必須定期檢討與台灣往來的限制，並主動評估：哪些規範已經不合時宜？哪些限制應該解除？哪些互動層級其實可以升級？」 他指出，對於支持強化台美關係的美國政治人物而言，這相當於新增了一個「具法律依據」的政策工具箱新頭殼 ・ 1 天前 ・ 8
【重磅快評】陳水扁重出江湖 賴清德芒刺在背？
前總統陳水扁最近滿血復活，不僅在南二都市長初選表態支持台南陳亭妃、高雄邱議瑩，還傳出他將主持電視個人節目，完全無視保外就...聯合新聞網 ・ 15 小時前 ・ 10
網稱高市早苗支持台灣是中國一部分 民進黨：帶風向恐嚇台灣人民
[Newtalk新聞] 媒體指日本首相高市早苗稱「台灣是中國的一部份」，民進黨發言人吳崢今（4）日為此批評，中方以及網軍想要帶風向恐嚇台灣人民，但高市首相是指「日本政府對1972年日中聯合聲明當中，中國聲稱台灣是中國領土的立場，表達理解跟尊重」，同時，日本政府也強調，日中聯合聲明不具法律效力。 民進黨政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢召開「公教年金改革議題民調」記者會。媒體詢問，如何看高市早苗在中國的威嚇下，在參議院上說「台灣是中國的一部份，中華人民共和國是唯一合法政府」；以及醫師蘇一峰稱台灣政府的臉丟大了。 吳崢受訪表示，謝謝《中評社》的提問，但問題陳述是錯誤的，高市早苗在參議院答詢中完整回覆，日本政府對1972年日中聯合聲明當中，中國聲稱台灣是中國領土的立場，表達理解跟尊重。他說，媒體或網路上KOL帶風向稱高市首相支持台灣是中國一部分，但高市首相原話是理解也尊重，白話文就是「我知道了、我聽到了，但這是你的意思，跟我的意思是兩件不同的事」。 吳崢指出，中方或是很多網軍一直操作，要帶風向恐嚇台灣人民，想要讓台灣人覺得自己被國際放棄、切割，讓台灣人對周邊友邦失去信心。他說，高市早苗日前詢答時新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
鯛魚排烏龍公布懲處！衛生局長僅口頭告誡 副局長等6人被記過
高雄市府針對日前「台灣鯛魚排」檢驗出動物禁藥的烏龍事件，完成相關人員究責。衛生局長黃志中已向市長陳其邁自請處分，陳其邁則嚴厲告誡黃志中全面檢討錯誤、改善流程，並禁止再犯。此外，涉及此案的多名衛生局人員，包括副局長、主任秘書、科長及股長等，皆被記過處分，已離職的陳姓臨時人員及簡姓研究助理也被記過，至此，懲處最高層級只到副局長。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
蘇柏興將就任藍營中市黨部主委 清查名冊避免偽造文書事件重演
國民黨中市黨部主委蘇柏興將於7日黨中央在中央公園的黨慶及布達儀式正式就任，蘇柏興表示，他的任務除了讓下屆議員席次單獨過半，中市長繼續由國民黨籍擔任，另一重要任務就是清查黨員，除了找回失聯黨員，並將已往生的黨員除名，避免此次連署罷免民進黨立委遭司法單位以偽造文書而起訴事件再發生。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
全聯鯛魚排檢出禁藥搞烏龍 高雄衛生局道歉 業者：感謝還原真相
高雄市衛生局今天（4日）表示，關於抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品檢出禁藥一事，經內部調查發現設定條件遭更改放大為10倍，致最終檢驗計算結果為「不合格」，正確結果應為「未檢出」，衛生局鄭重致歉，並主動移送檢調釐清。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 901
小紅書暫封鎖1年 總統府：尊重內政部決策
（中央社記者沈佩瑤台北5日電）「小紅書」APP涉詐風險高且資安檢測不合格，內政部命令暫行封鎖1年。總統府發言人郭雅慧今天受訪表示，詐騙案件無法配合政府追查，尊重內政部的決策。中央社 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
首度鬆口談2028大選！ 盧秀燕：民主國家不該一黨獨大
台北市 / 綜合報導 地方大選將近，就連2028總統大選的潛在人選也動作頻頻，立法院長韓國瑜今(4)日推出個人桌曆，引發話題，與此同時，台中市長盧秀燕也接受平面媒體專訪，首度談及2028選戰，指出民進黨執政已經超過10年，如果出現第4次政黨輪替，對民進黨而言也不是壞事。對此，代表民進黨參選台中市長的立委何欣純則回應，台中市也需要政黨輪替。台中市長盧秀燕說：「台灣是民主的國家，那不應該一黨獨大，政黨有競爭的話，國家才會進步。」相較以往的謹慎，更時常搬出「專心市政」，這次罕見高談國是，平面媒體專訪台中市長盧秀燕，斗大標題寫著「第四次政黨輪替」，談及民進黨再次輪替後，已經執政十年，直言「我覺得夠了」，因為離民意遠了，認為如果2028年再次輪替，對民進黨而言也不是壞事，接著更抨擊總統賴清德日前的發言，是置國家於危險之中。台中市長盧秀燕說：「如果這種錯誤的資訊的話，有可能會造成人民的恐慌，或者是兩岸的誤判，甚至國際的動盪，不過好在總統那兒，已經發現他有錯誤，所以有進行更正。」一番發言超過市長格局，遭外界政治聯想，展現問鼎大位企圖心，子弟兵立委黃健豪，試圖將焦點拉回地方大選。立委(國)黃健豪說：「確實可能是為了2028年做鋪墊，但重點應該是2026年，還有一年的時間，未來這一年的時間，在野要怎麼樣合作。」民進黨台中市長參選人何欣純說：「台中市也需要政黨輪替啊，所以，我期待台中市民智慧的選擇。」民進黨台中市長參選人何欣純，藉機為自己的選情加溫，不過就在盧秀燕「國政說」發酵，立法院長韓國瑜也有新動作，發布公益桌曆預購消息，強調會加碼親筆簽名，而其中這張戴著墨鏡、身穿國旗皮衣，手插牛仔褲口袋的照片引發討論，記者VS.立法院長韓國瑜說：「(怎麼看盧市長專訪她是一個選總統的起手式)，謝謝，(你覺得她準備好了嗎)。」立委(國)黃健豪說：「每位委員，包含每位首長，隨時都要經營自己的社群，所以我想，這是一個正常一般的互動。」藍營兩顆太陽動作頻頻，增加指向2028大選的政治訊號。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 3
表態願登記新北市長初選! 李四川:太太堅決反對我選
政治中心／陳堯棋 賴文軒 台北報導台北副市長李四川表態願意登記新北市長初選後，今天（5）市政總質詢，國民黨議員提前送上白蘿蔔、粽子等，象徵好彩頭、選舉包中，甚至在議場邀"李安連線"合拍"畢業照'。但李四川自曝，到目前都還沒收到國民黨中央徵詢，加上太太、全家都反對參選。這兩天發言還被批評性別歧視，似乎也讓他有點嚇到。台北市議員(國)汪志冰 vs.台北市副市長李四川：「這拿這個來送你的耶，汪志冰議員，包中。」汪志冰送上包中春聯，預祝2026當選新北市長，被李四川當場又送回去。這兩天的市政總質詢變了調，彷彿成了他的畢業典禮。台北市議員(國)秦慧珠：「邀請市長跟這個副市長，一起站到前面來好嗎？」藍營議員和"李安連線"搶拍照、獻花，更送上好彩頭、凍蒜祝福。但原本說要登記初選的，怎麼感覺又有點縮回去？台北市長蔣萬安、副市長李四川。（圖／民視新聞）台北市議員(國) 汪志冰vs.台北市副市長李四川：「黨部高層有來徵詢過你嗎，到目前為止？沒有。你跟你太太有先做過初步的溝通？我太太堅決反對我選舉，我連講話中間，都可以拿一句話出來...這個，我現在可以體會，我們以前韓院長講的，叫作"雞蛋裡面挑鋼筋"。」黨中央到現在還沒徵詢，家人又反對選舉，讓李四川至今不敢請辭，專心投入選戰，但還是上廣播，大談政績，持續暖身。近日李四川捲入失言風波。（圖／民視新聞）主持人王淺秋vs.台北市副市長李四川：「農曆過年前能夠簽約，那在明年的六月能夠開工，讓輝達真正落實在這個台北市。」似乎已經一步步為選舉鋪路，但儘管目前民調在藍白最高，卻接連爆出失言。新北市議員(民)張維倩：「蘇巧慧年輕有創意，他說她穿著漂亮，甚至在女主持人問他，新北用水的時候，他竟然回答"妳可能聽不懂"，由此可見，李四川不只不懂新北人的需求，性別學分更應該好好地重修。」台北市副市長李四川：「絕對沒有他們想得這個(性別歧視)的意思，我要加強的是我講話的技巧。」李四川的一言一行，如今被放大檢視，想挑戰2026，真的準備好了嗎？原文出處：表態願登記新北市長初選 李四川：太太堅決反對我選 更多民視新聞報導李四川參戰新北？藍議員揭地方觀察：建議黃國昌做一件事！選新北市長願和黃國昌比民調？李四川：「這件事」比選舉更重要為選舉鋪路? 李四川廣播聊政績 綠酸"凸顯蔣沒做事"民視影音 ・ 2 小時前 ・ 發起對話