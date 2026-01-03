歐元區製造業陷收縮！亞洲在AI與出口回溫下展現韌性

歐元區及亞洲製造業表現出現重大分歧。（示意圖／達志／美聯社）

根據最新調查顯示，歐元區製造業活動在12月進一步萎縮，但亞洲的主要製造強國在出口訂單回溫以及人工智慧需求成長的支撐下，於2025年結束時繳出較為穩健的表現。

據《路透社》報導，使用共同貨幣的歐元區工廠活動在上月陷入更深層的收縮，隨著新訂單持續減少，生產在10個月來首度出現下降。

由標普全球（S&P Global）編製的漢堡商業銀行（HCOB）歐元區製造業採購經理人指數（Eurozone Manufacturing Purchasing Managers' Index，PMI）在12月從11月的49.6下滑至48.8，創下9個月新低，且連續第2個月低於區分擴張與收縮的50榮枯線。

調查結果顯示，這個由20個國家組成的歐元區，製造業活動呈現全面性下滑。歐元區最大經濟體德國在受監測的8個國家中表現最為疲弱，其PMI降至10個月低點。義大利與西班牙也再度滑入收縮區間。

HCOB首席經濟學家德拉魯比亞（Cyrus de la Rubia）表示，來自歐元區的製成品需求正在再次放緩，企業似乎既無法、也不願為來年累積動能，反而採取審慎保守的態度，而這種態度對經濟而言無異於毒藥。

法國成為少數亮點，其製造業PMI躍升至42個月新高。在歐盟之外的英國，製造業活動於12月以15個月來最快速度成長，主要受惠於需求復甦，而英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）的預算案為市場帶來一定程度的紓解。

與此同時，亞洲的經濟表現相對亮眼。南韓與台灣的工廠活動在12月終止了連續數月的下滑趨勢，這2個經濟體皆是全球最大的半導體製造國之一，而半導體產業因人工智慧市場蓬勃發展而大幅受惠。除此之外，多數東南亞國家也維持強勁成長。

這些結果緊接在中國於去年12月30日公布的PMI之後，該數據同樣顯示，全球第2大經濟體的工廠活動出現出乎意料的回溫，部分原因是節前訂單激增。儘管現在仍難以判斷亞洲最大出口國是否正在調整以因應美國關稅，但全球需求回升已為部分製造商，在邁入新的1年之際帶來樂觀情緒。

凱投宏觀（Capital Economics）亞洲經濟學家坦登（Shivaan Tandon）表示，近月來多數國家的出口顯著成長，他們認為，短期內亞洲以出口為導向的製造業前景仍然有利。他指出，多數亞洲經濟體可望持續受惠於美國需求自中國轉移的趨勢，以及全球對人工智慧相關硬體的強勁需求。

標普全球市場情報（S&P Global Market Intelligence）經濟學家巴蒂（Usamah Bhatti）指出，製造商表示，新產品上市以及外部需求改善帶動了銷售回溫，同時，對前景的信心在12月也顯著提升，來到自2022年5月以來的最高水準。他補充，企業因此受到鼓舞，開始提高就業水準並增加採購活動。

