歐台年會致詞 賴清德：臺灣是維持世界和平的重要關鍵

賴清德總統今為「歐洲台灣協會聯合會2025年會」錄製致詞表示，這個月副總統蕭美琴應邀出席在歐洲議會舉行的IPAC年會，傳達臺灣的民主心聲，也代表著臺歐關係更進一步。他特別感謝歐洲各界友人的支持。並強調，臺灣是維持世界和平的重要關鍵，臺海的和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。

賴清德表示，面對威權主義擴張的威脅及人工智慧興起等挑戰，臺灣正努力強化全社會韌性與反滲透，並以堅定的民主信念與積極的國防政策維護臺海和平；也願意分享因應各項挑戰的經驗，以堅實的經濟實力和科技力量跟全球民主陣營攜手合作，共同為世界的和平與繁榮做出更多貢獻。

賴清德總統今下午以錄影方式為「歐洲台灣協會聯合會2025年會」致詞，感謝歐台會發揮影響力，提高臺灣的國際能見度。

賴清德總統致詞指出，今年年會的主題是「台灣軟實力：當文化策進成為一種政治實踐」，藉由觀賞紀錄片和專題演講，讓與會者能夠更加認識臺灣豐富多元的文化，以及文化如何串起臺灣與各國的連結，深化彼此的互動交流。

他說，在座許多國際友人以及歐洲議會的代表都曾經來臺訪問，親自見證了臺灣的自由民主發展，共享的普世價值。

賴清德指出，當前臺灣與歐洲都面對威權主義擴張的威脅，不只有企圖滲透民主及侵犯人權，包含海纜、網路、能源在內的關鍵基礎設施，也受到威權陣營的干擾；此外，人工智慧的興起，更對產業、供應鏈以及政府監管帶來全新的挑戰。

他說，臺灣正努力在民主法治的體制與精神下，強化全社會韌性與反滲透，保護珍視的日常生活。也願意分享因應各項挑戰的經驗，並且會以堅定的民主信念與積極的國防政策，自信地維護臺海和平。

他認為，臺灣與歐洲雖然距離遙遠，但在理念上、價值上與經貿關係上都有緊密交流。臺歐關係的發展除了駐外同仁與國際友人的努力，還有在座僑胞朋友的付出。大家都是最佳的國民大使，都為了臺灣在國際上努力不懈，奮鬥向前。

他表示，自己也會繼續努力，帶領臺灣走向世界，同時讓企業可以立足臺灣、布局全球、行銷全世界。

