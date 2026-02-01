即時中心／林韋慈報導

斯洛伐克智庫「中歐亞洲研究所（CEIAS）」近日發布一份歐台關係報告，系統盤點近5年台灣與歐洲各國的互動發展。報告指出，雖然歐洲多國在政治層面對台展現前所未見的支持，但隨著國內政權輪替與經濟現實浮現，部分國家已出現所謂的「期望疲勞（Expectations Fatigue）」現象。

報告依各國對台經貿與政治互動的成熟度，將歐洲國家分為四類：「老夥伴」、「新朋友」、「務實派」與「落後者」。其中，「老夥伴」包括德國、法國與英國，長期維持穩定的經貿與政治往來；「新朋友」則是2020年後與台灣互動快速升溫的中東歐國家，如捷克、立陶宛與波蘭，在政治象徵與高層交流上屢有突破。

「務實派」與「落後者」

「務實派」是規模最大的一群，雖對台發言相對謹慎，卻積極推動經貿合作，成員包括奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、匈牙利、義大利、盧森堡、荷蘭、斯洛伐克、西班牙、瑞典與瑞士；而「落後者」則是在政治與經貿層面皆與台灣互動有限的國家，包括保加利亞、克羅埃西亞、賽普勒斯、愛沙尼亞、希臘、愛爾蘭、拉脫維亞、挪威、葡萄牙、羅馬尼亞與斯洛維尼亞。

廣告 廣告

在務實派國家中，丹麥為明顯靠攏中國。丹麥近年大舉投資台灣離岸風電，雙邊經貿往來密切，前總統蔡英文亦於去年赴哥本哈根出席「哥本哈根民主峰會」。不過，丹麥政府卻在官方文件與身分證件上，將居住當地的台灣人國籍標示為「中國」，在行政實務上明顯向北京「一中原則」靠攏，且目前歐盟其他成員國尚未採取如此嚴格作法。

斯洛伐克的轉向也是一重點。報告指出，斯國曾是中東歐對台關係的「領頭羊」，卻在2023年底大選後政策急轉，新政府大幅靠攏中國，並於2024年與中方建立「戰略夥伴關係」、簽署聯合聲明，明確承認中國對台主權主張，甚至表態反對任何干涉中國內政的行為。台斯公開互動幾乎全面中止，地位也從「新朋友」降為「務實派」。

「新朋友」

「新朋友」以立陶宛為例指出，該國於2021年允許台灣以「台灣」名義設立代表處，一度被視為外交突破。然而，隨著2024年底政黨輪替、由中間偏左的社會民主黨組成新政府後，對台互動趨於保守；原本備受關注的工研院與立陶宛Teltonika半導體合作案，也因官僚體系與管理問題持續延宕。



捷克亦呈現類似走向。報告指出，捷克社會整體仍對台友善，但在2025年10月選舉中，由較具民粹色彩的ANO黨勝選，新政府預計採取更務實的外交路線。隨著台積電在德國德勒斯登投資超過100億歐元，捷克正積極爭取供應鏈外溢效益；若台灣無法讓捷克實質參與半導體生態系，原本建立在價值象徵上的友台氛圍，將轉化為對具體回饋的期待與壓力。

台歐互動仍頻繁

儘管部分國家出現調整與挑戰，報告指出，整體而言，台歐高層互訪頻率仍持續增加，經貿互動穩定成長，雙方在資訊操弄、關鍵基礎設施、能源與經濟安全、供應鏈韌性等領域的合作不斷深化，並在無人機、半導體與能源等「與安全高度相關的產業」展開更緊密合作，逐步打破過往對安全議題的禁忌，顯示歐洲正對印太安全展現緩慢但實質的戰略轉向。







原文出處：快新聞／歐台關係五年盤點 斯洛伐克智庫：需小心「期望疲勞」

更多民視新聞報導

一直來！中國派7機艦出海擾台 1架次逾越海峽中線

範圍再縮小！又有北市議員否認中八百萬 神秘得主「呼之欲出」

讚蘇巧慧深耕新北 李坤城大酸黃國昌：要選市長住在台北豪宅

