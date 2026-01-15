歐吉汽車德系OPEL感恩三週年好禮優惠 利達租車春節優惠”馬上省錢”
【記者張嘉誠／綜合報導】
OPEL回歸台灣三週年感恩祭熱烈舉辦中，凡2/13/2026前至OPEL歐吉汽車授權展示間完成試乘並留下資料，即可獲得家樂福100元禮劵 (送完為止)。此期間入主OPEL，加碼抽iPhone 17與品牌精品禮包。
三週年感恩祭期間入主OPEL，全車系皆享有60萬36期低月付零利率專案。COMBO另加贈5年15萬公里延長保固。MOKKA ELECTRIC另加贈50,000充電金。凡於三週年感恩祭入主MOKKA、MOKKA ELECTRIC、GRANDLAND、ASTRA，OPEL台灣總代理 歐吉汽車加贈價值9,900的Dyson手持車用吸塵器。感謝OPEL閃電粉熱烈支持三週年慶，第一批到港COMBO與其他車型即將完售，入主從速，以免向隅。
歡慶三週年感恩祭，特別舉辦「OPEL車主馬年安心遊」優惠活動，保養/維修零件9折、更換汽車電瓶7,000起，輪胎每條4,000起，回饋車主春節假期安全出遊，詳情請洽各授權經銷商。伴隨COMBO的導入，OPEL台灣總代理歐吉汽車將投身福祉車事業，目前改裝認證進行中，預計2026第三季開始陸續交車，詳情請洽各授權經銷商。
Opel 自重新導入台灣市場以來，走過的不是一條輕鬆的道路，而是一段需要耐心、堅持與不斷溝通的旅程。回首這三年，從市場觀望、逐步耕耘，到如今累積穩定車主群與口碑，這段歷程，不只是成績的累積，更是一份深刻的品牌體會。
OPEL台灣總代理歐吉汽車懷著感恩感激的心，舉辦三週年慶，抽iPHONE、送禮劵、購車優惠、售後活動、便利租車，都只是回饋台灣所有OPEL「閃電迷」的一路支持的第一步。隨著OPEL COMBO導入，2026年也計畫導入多種新車款，並且擴張通路與售後體系。
強調空間與機能性的 COMBO、展現都會風格的 MOKKA、兼顧安全與舒適的 GRANDLAND、時尚與跑格兼備的ASTRA，OPEL台灣總代理歐吉汽車將持續導入各款不同風格的OPEL，滿足每位OPEL「閃電迷」的實際需求。在車款導入與規劃上，始終以「適合台灣用車環境」作為最重要的考量。
OPEL將會是每位「閃電迷」的風格延伸、是一種態度、是一種生活。
德藝狂歡 – OPEL三週年感恩祭
OPEL試乘體驗活動: 即日起至2/13/2026止，凡參與試駕OPEL全車系並留下聯絡資訊的顧客，即贈送家樂福100元禮卷 (送完為止)，送完為止。
OPEL好禮多重送抽獎活動: 即日起至2/13/2026止，凡入主OPEL全車系，即可參與抽獎，有機會獲得iPhone 17 (一名) 和 OPEL精品品牌禮包 (三名)，得獎名單將於2/26/2026公佈於OPEL官方臉書上。
「Mokka、Grandland」優惠: 即日起至2/13/2026止，凡入主Grandland & Mokka，皆可享有60萬36期低月付零利率並加贈價值9,900的Dyson手持車用吸塵器。
「OPEL愛地球、減碳排」活動: 即日起至2/13/2025止，凡入主Mokka Electric電動車，皆可享有60萬36期低月付零利率並加贈50,000充電金與價值9,900的Dyson手持車用吸塵器，除了讓OPEL車主省荷包外，並在盡情享受德系新潮流的同時，也能珍愛我們唯一的地球。
「Combo」優惠: 即日起至2/13/2026止，凡入主Combo，皆可享有60萬36期低月付零利率並加贈5年15萬公里延長保固與價值9,900的Dyson手持車用吸塵器，讓OPEL車主/企業主皆能享有OPEL品質的可靠性以及感受歐吉汽車在地深耕，永續經營的願景。
「OPEL車主馬年安心遊」活動: 即日起至2/13/2026止，凡OPEL車主，皆可享有保養/維修零件9折、更換汽車電瓶7,000起，輪胎每條4,000起，讓車主過年安心出遊，體驗OPEL無微不至的照顧。利達「馬上省錢」春節優惠活動: 2/9/2026至3/2/2026期間連續租借8天，最低租金每日888元起。
OPEL導入三週年感恩特惠
全車系享有60萬36期低月付零利率方案與價值9,900的Dyson手持車用吸塵器，Combo另獨享5年/150,000 KM延長保固，Mokka Electric 電動車另獨享50,000充電金 。
OPEL台灣總代理歐吉汽車誠邀喜愛OPEL的車迷朋友們親臨現場體驗試乘，欲了解更多OPEL展示中心、品牌體驗館及活動相關資訊，請洽OPEL Taiwan FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/opelTaiwan和OPEL官方網站：https://www.opel.tw；或洽雲端銷售顧問：https://reurl.cc/zDezpy 即時諮詢車價、優惠方案或商談購車條件；或致電試駕預約專線：0800-828-880，將由客服人員安排專屬試駕時段。
其他人也在看
賈永婕登頂台北101嚇壞眾人 婆婆打電話求：爬一次就好
台北101董事長賈永婕日前為了宣傳Netflix節目《赤手獨攀台北101：直播》，親自挑戰攀登101大樓頂端的圓球，自嘲是「瘋子董事長」。不過，畫面一出立刻嚇壞眾人，就連婆婆也親自打電話拜託她：「只要爬一次就好。」中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 62
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 22
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 4 小時前 ・ 199
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 20 小時前 ・ 269
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 7
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 144
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 80
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 3 小時前 ・ 92
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 2
12強》世界棒壘球總會宣布2027年12強隊伍！ 台灣要拚世界冠軍2連霸
世界棒壘球總會（WBSC）今天公布2027年世界12強的參賽隊伍，其中積分計算是到2025年12月31日為止的前12位世界棒球排名國家，日本、台灣、美國、韓國等都在內，總計12國外，剩下4席將在中國舉行資格賽，台灣要爭取12強賽2連霸。TSNA ・ 3 小時前 ・ 14
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 223
黃國昌遭國防部、AIT接續打臉 周軒酸：美方大概很不爽
即時中心／張英傑報導民眾黨主席黃國昌昨（14）日召開訪美返台記者會，聲稱行政院版1.25兆元國防特別預算中，首波軍購僅3000億，此番言論遭我國國防部、美國在台協會（AIT）雙重「打臉」。對此，政治工作者周軒也在社群平台發文，大酸美國大概真的對黃國昌很不爽。民視 ・ 2 小時前 ・ 107
趙小僑狂瘦15kg秘訣曝光！「豆腐餐＋這飲食法」代謝回春、養成易瘦體質！
今年46歲的趙小僑，自從在社群平台公開自己的減肥歷程後，討論度一路延燒，至今仍是不少女性心中的瘦身範本。她近期也在 YouTube 分享「減肥滿一週年」的回顧心得，從體重變化、飲食調整到維持期心態毫不女人我最大 ・ 5 小時前 ・ 5
低軌衛星來助攻！這「老牌電子廠」連3根漲停後再飆半根 放量29.5萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（15）日早盤下跌194.8點開至30,746.98點，截至上午10時50分暫報30,719.00點，維持在下跌222.78點或跌幅0.72...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
恭喜陳亭妃將選台南市長 謝龍介祝賀中帶刺
[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選結果出爐，由立委陳亭妃勝出，將確定代表民進黨參選2026台南市長，對決國民黨台南市長提名人謝龍介。謝龍介今（15日）現身表示，他在公開恭喜陳亭妃，希望未來11個月打一場君子之爭。 對於陳亭妃在綠營初選打敗立委林俊憲。謝龍介話中帶刺稱，「賴清德總統說自己是黑金官商勾結的天敵，結果，陳委員還是出線了嘛！」所以他們有信心，最後會贏得台南市長的選戰。 謝龍介接著說，林俊憲有個優點，林俊憲在初選過程，看到33年來民進黨在台南市執政沉痾很重，但林俊憲並沒有袒護，願意做改革；對於一個政黨在台南市執政33年官商勾結、弊案叢生，甚至連「長照3.0」的錢都敢貪、連救命的消防錢都敢貪，林俊憲看到了，也願意面對民進黨在台南市的這些弊案，這一點是他對林俊憲滿欽佩的。 謝龍介表示，他也鼓勵林俊憲再接再厲、不要氣餒，政治本來就是這樣，失敗了，繼續爭取台南鄉親的認同，像他一樣，最後一定能攻頂成功。 媒體追問，總統賴清德是否會幫明顯較不支持的陳亭妃站台？謝龍介表示，會站台，但到時候各位看看，賴清德拉起陳亭妃手的時候是怎麼樣的笑容。 另就綠營公布的初選民調中，陳亭妃、林俊憲對決謝新頭殼 ・ 50 分鐘前 ・ 66
周杰倫遭秒殺！台灣女將葛藍喬安娜打到冠軍賽 遺憾錯失2000萬獎金
今年澳網舉辦表演性的「一分大滿貫」賽事，華語天王周杰倫參賽引發關注，然而稍早站在原地遭「秒殺」淘汰，不過台灣混血網球女將葛藍喬安娜打進決賽，可惜最終因為回球出界，與獎金100萬澳幣（2112萬台幣）擦身而過。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 12
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
遭外資下修評等！利空衝擊「晶圓二哥」跌下紅線 三大法人急出場重砍3萬張
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（14）日加權指數開高大漲，終場收在30,941.78點，上漲234.56點、漲幅0.76%。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日買...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 6