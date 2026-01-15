歐吉汽車德系OPEL感恩三週年好禮優惠 利達租車春節優惠”馬上省錢”

【記者張嘉誠／綜合報導】

OPEL回歸台灣三週年感恩祭熱烈舉辦中，凡2/13/2026前至OPEL歐吉汽車授權展示間完成試乘並留下資料，即可獲得家樂福100元禮劵 (送完為止)。此期間入主OPEL，加碼抽iPhone 17與品牌精品禮包。

三週年感恩祭期間入主OPEL，全車系皆享有60萬36期低月付零利率專案。COMBO另加贈5年15萬公里延長保固。MOKKA ELECTRIC另加贈50,000充電金。凡於三週年感恩祭入主MOKKA、MOKKA ELECTRIC、GRANDLAND、ASTRA，OPEL台灣總代理 歐吉汽車加贈價值9,900的Dyson手持車用吸塵器。感謝OPEL閃電粉熱烈支持三週年慶，第一批到港COMBO與其他車型即將完售，入主從速，以免向隅。

歡慶三週年感恩祭，特別舉辦「OPEL車主馬年安心遊」優惠活動，保養/維修零件9折、更換汽車電瓶7,000起，輪胎每條4,000起，回饋車主春節假期安全出遊，詳情請洽各授權經銷商。伴隨COMBO的導入，OPEL台灣總代理歐吉汽車將投身福祉車事業，目前改裝認證進行中，預計2026第三季開始陸續交車，詳情請洽各授權經銷商。

Opel 自重新導入台灣市場以來，走過的不是一條輕鬆的道路，而是一段需要耐心、堅持與不斷溝通的旅程。回首這三年，從市場觀望、逐步耕耘，到如今累積穩定車主群與口碑，這段歷程，不只是成績的累積，更是一份深刻的品牌體會。

OPEL台灣總代理歐吉汽車懷著感恩感激的心，舉辦三週年慶，抽iPHONE、送禮劵、購車優惠、售後活動、便利租車，都只是回饋台灣所有OPEL「閃電迷」的一路支持的第一步。隨著OPEL COMBO導入，2026年也計畫導入多種新車款，並且擴張通路與售後體系。

強調空間與機能性的 COMBO、展現都會風格的 MOKKA、兼顧安全與舒適的 GRANDLAND、時尚與跑格兼備的ASTRA，OPEL台灣總代理歐吉汽車將持續導入各款不同風格的OPEL，滿足每位OPEL「閃電迷」的實際需求。在車款導入與規劃上，始終以「適合台灣用車環境」作為最重要的考量。

OPEL將會是每位「閃電迷」的風格延伸、是一種態度、是一種生活。

德藝狂歡 – OPEL三週年感恩祭

OPEL試乘體驗活動: 即日起至2/13/2026止，凡參與試駕OPEL全車系並留下聯絡資訊的顧客，即贈送家樂福100元禮卷 (送完為止)，送完為止。

OPEL好禮多重送抽獎活動: 即日起至2/13/2026止，凡入主OPEL全車系，即可參與抽獎，有機會獲得iPhone 17 (一名) 和 OPEL精品品牌禮包 (三名)，得獎名單將於2/26/2026公佈於OPEL官方臉書上。

「Mokka、Grandland」優惠: 即日起至2/13/2026止，凡入主Grandland & Mokka，皆可享有60萬36期低月付零利率並加贈價值9,900的Dyson手持車用吸塵器。

「OPEL愛地球、減碳排」活動: 即日起至2/13/2025止，凡入主Mokka Electric電動車，皆可享有60萬36期低月付零利率並加贈50,000充電金與價值9,900的Dyson手持車用吸塵器，除了讓OPEL車主省荷包外，並在盡情享受德系新潮流的同時，也能珍愛我們唯一的地球。

「Combo」優惠: 即日起至2/13/2026止，凡入主Combo，皆可享有60萬36期低月付零利率並加贈5年15萬公里延長保固與價值9,900的Dyson手持車用吸塵器，讓OPEL車主/企業主皆能享有OPEL品質的可靠性以及感受歐吉汽車在地深耕，永續經營的願景。

「OPEL車主馬年安心遊」活動: 即日起至2/13/2026止，凡OPEL車主，皆可享有保養/維修零件9折、更換汽車電瓶7,000起，輪胎每條4,000起，讓車主過年安心出遊，體驗OPEL無微不至的照顧。利達「馬上省錢」春節優惠活動: 2/9/2026至3/2/2026期間連續租借8天，最低租金每日888元起。

圖：利達租車享春節優惠。(圖/主辦單位提供)

OPEL導入三週年感恩特惠

全車系享有60萬36期低月付零利率方案與價值9,900的Dyson手持車用吸塵器，Combo另獨享5年/150,000 KM延長保固，Mokka Electric 電動車另獨享50,000充電金 。

OPEL台灣總代理歐吉汽車誠邀喜愛OPEL的車迷朋友們親臨現場體驗試乘，欲了解更多OPEL展示中心、品牌體驗館及活動相關資訊，請洽OPEL Taiwan FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/opelTaiwan和OPEL官方網站：https://www.opel.tw；或洽雲端銷售顧問：https://reurl.cc/zDezpy 即時諮詢車價、優惠方案或商談購車條件；或致電試駕預約專線：0800-828-880，將由客服人員安排專屬試駕時段。