歐商會：移工仲介費不取消 歐洲恐跟進美國

[NOWnews今日新聞] 台灣自行車大廠巨大（9921）因涉及強迫勞動，9月遭美國海關暨邊境保護局（CBP）發布出口美國的暫扣令（WRO），成為我國製造業因勞權議題被美國查扣產品的首例。歐洲商會今（20）日提出《2026年建議書》同樣重申應該要推動「移工零仲介費」，甚至表示此舉可避免台灣製造業被美國與歐洲國家貨品扣留或貿易制裁，警告意味濃。



據CBP在9月新聞稿，該查扣令立即生效，將針對巨大所生產的腳踏車、腳踏車零組件、配件進行查扣，原因是該公司違反「美國法典第19卷第1307條」，規範有關使用強迫勞動產品進入美國。



CBP透露，調查期間據國際勞工組織（ILO）對強迫勞動定義，發現巨大公司出現對於濫用員工脆弱情況、充滿脅迫的工作及生活環境、債務束縛勞役、扣押薪資以及嚴格超時工作，點名巨大因為上述剝削而獲利，也影響到美國企業的競爭力。



歐洲商會今發布建議書，內文提到台灣應推動移工零仲介費，取消招募與仲介費並強化勞權，以符合國際標準，並可避免製造業因勞權爭議，而遭美國與歐洲國家進行貨品扣留或貿易制裁。



歐洲商會人力資源委員會主席許修豪報告時說，歐洲商會過去4、5年都有頻繁建議台灣政府推動移工零仲介費，如今此事背後涉及龐大利益，且欠缺熱度，過去一直是偏冷門的議題，而此次巨大公司遭美國發布暫扣令，也讓移工勞權維護議題浮上檯面。



他表示，台灣外籍移工多來自越南、印尼、泰國、菲律賓，這些移工來台服務前須向當地仲介機構繳交約新台幣20萬元高額費用，來台還有許多零星的費用，對移工造成龐大負擔，堪稱「債務枷鎖」，是導致移工逃逸的原因之一，並成為國際人權關注的焦點。



許修豪受訪時說，巨大案是台灣製造業首度遭美方以違反勞權發出禁令，有一定的指標意義；但這並不表示巨大案是個案，畢竟台灣也有許多製造業都涉及到進用移工，若美國政府有此意，未來將會有更多公司遭美開鍘。



另一方面，歐盟經常發生會以美國馬首是瞻情況。他認為，此案過後，也不能排除「美規歐隨」的可能性，屆時就不可能再說是廠商個案問題，而是產業通案問題，因此歐洲商會本次的建議，既是提醒也是警示。



他也呼籲，台灣是少數還存在這件事情的國家，期盼政府付諸行動，像是由雇主直接承擔雇用程序與成本，也認為經濟部也應趕緊更新的「台灣企業與人權國家行動計劃2.0」（NAP 2.0），對於整起事件改善會有一定幫助，此事從其他國家要求台灣的「他律」進階到台灣企業「自律」。

