歐商2026建議書 促台設能源部

歐洲商會20日舉行建議書發表會，理事長張瀚書（右）與執行長何飛逸（左）拉開布簾。（陳君瑋攝）

歐洲在台商務協會（ECCT）在20日的餐會上發表「2026年建議書」，指出台灣正值「居安思危、強化全社會韌性」關鍵時刻，並點出AI、能源、勞動、健康、國際接軌與基礎設施等應加強領域，尤其台灣再生能源建置進度落後官方目標，建議政府成立能源部，統籌能源轉型。

該報告分析，台灣在疫情期間相對受惠，如今迎來人工智慧帶動的榮景，然而這波紅利能持續多久，難以預料；同時，台灣面臨多項經濟與地緣政治挑戰，因此，2026年建議書彙整25個產業與委員會的建議，合計提出128項延續性議題、64項新議題，昨將建議書交給國家發展委員會副主委詹方冠。

在能源安全與韌性方面，建議書直指台灣再生能源的建置進度落後官方目標，建議成立集中且跨部會的「能源部」統籌機關，有利能源轉型。離岸風電部分則應重回正軌，確保足夠的配置容量、電網基礎設施與融資支援等，並建議啟動浮動式離岸風電（FOW），另應編列充足預算強健電網與儲能設備。

其他能源建議方面，歐洲商會指出，既有專案若面臨品質不符、供應不足或成本過高等問題時，應彈性豁免在地化限制，建議未來標案不應硬性規定在地化政策；另呼籲台灣應加大支持電動車與替代燃料，增加乘用電動車、商用電動車的稅務誘因，建立充電安全規範以加速設置充電樁，並修法支援低碳燃料，例如大型車與產業採用生質柴油、航空業推廣永續航空燃料、氫、氨用於火力發電等。

AI部分，建議建立前瞻且可長可久的AI監理架構。報告認為，台灣與歐洲條件互補，是AI合作的理想夥伴，透過協作可共同塑造全球AI版圖，但台灣目前尚缺乏完整、以人為本的AI政策與監理體系，建議修正《著作權法》，針對AI與著作權建立明確保護機制。

此外，面對高齡化趨勢所帶來的勞動短缺，台灣應吸引並留用外國人才，勞動法制也應更加務實，避免過度嚴苛的勞動法規與過時的作業慣例。

國發會副主委詹方冠代表政府，接受歐洲商會「2026建議書」；詹方冠回應時強調，台灣已提高2030年減碳目標。他指出，政府今年重新檢視2030年減碳目標，原訂2030年國家溫室氣體淨排放量較2005年減少24±1％，將加大減碳力道，調整目標為減少28±2％，顯示政府持續積極推動太陽光電、離岸風電、地熱等多元能源發展，推動深度節能與科技儲能，公私協力達成減碳新目標。