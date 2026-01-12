歐媒專文報導台灣健保 陳亮妤談健康投資與制度韌性

全民健保走過三十年，累積多項國際肯定與借鏡的制度經驗。（本報資料照）

去年9月甫接任健保署長的陳亮妤，近期獲關注醫療政策分析、治療趨勢、製藥產業發展的歐洲媒體《PharmaBoardroom》專文報導。陳亮妤在報導中分享全民健保的數位轉型與創新政制度外，也提到台灣透過「癌症新藥基金」接軌國際臨床指引，同時也持續強化醫療科技評估的專業能量，明確向國際社會傳達台灣重視健康投資，並致力打造具韌性與透明度的健康台灣。

陳亮妤指出，台灣健保的優勢在於善用數位科技與管理工具，優化醫療服務與支出結構，進而打造高可近性、高品質的醫療體系。她也坦言，超高齡社會確實帶來財務壓力，但在賴清德總統「健康台灣」政策下，政府明確將健康定位為國家投資，例如今年健保總額協商達史上最高成長率5.5％、總額預算逼近兆元，顯示政府對健保永續的承諾。陳亮妤並認為，這股成長趨勢可望延續到賴清德總統執政的第三年。

陳亮妤也說，台灣在先進新興療法陸續上路後，深刻意識到健康技術評估和再評估機制的重要性。在癌症領域，健保署首要任務是讓台灣臨床用藥指引能與國際標準同步，「癌症新藥基金」的設立即是讓癌友能使用國際治療指引的治療選項並降低自費負擔；另外，健保署也會持續深化醫療科技評估能量，除擴編專業人力外，也會建立更穩定的機構與預算，以因應創新療法快速發展的國際趨勢。

針對近期財政部委外研究報告，指健保長期承受財務壓力且隨高齡化與醫療需求上升下，中長期財務壓力更不容忽視。對此，根據健保署最新推估，在維持費率5.17％下，115年底健保仍可維持約兩個月安全準備，符合《健保法》規定；衛福部則回應，近年已持續透過多元財務管道增加健保收入，惟中長期財務仍面臨壓力，將推動制度改革。

全民健保走過三十年，累積多項國際肯定與借鏡的制度經驗。面對高齡化社會與新興醫療演進，健保署正以數位治理、健康科技評估等方式回應挑戰。此次，健保署長陳亮妤接受歐洲媒體專文關注，也反映台灣全民健保在面臨高齡化社會的轉型時刻，亦是國際社會重要的觀察對象。

