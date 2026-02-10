歐官員涉艾普斯坦案請辭！摩薩德也涉案? 美眾議員揚言公開塗黑6人身分

美國海軍部長約翰．費蘭（John Phelan）。（右） 圖：翻攝自 X Mario Nawfal

[Newtalk新聞] 美國近期公開與已故性犯罪者傑佛瑞．艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的數百萬份文件，據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，其中一份 2006 年的航班名單，名單顯示，美國海軍部長約翰．費蘭（John Phelan）曾於 2006 年3 月 3 日下午，搭乘艾普斯坦的私人飛機，從倫敦飛往紐約。

該份航班名單列出共 13 名乘客，包括艾普斯坦本人，以及法國模特兒經紀人尚盧克．布魯內爾（Jean-Luc Brunel）。布魯內爾被視為艾普斯坦的親密夥伴，曾因涉嫌性侵及強姦未成年人遭起訴，並於 2022 年在獄中身亡。名單上其姓名疑似被拼寫為「Jean Luk Brunnel」。另有 6 名乘客姓名遭到塗黑處理。對此，費蘭透過海軍發言人拒絕發表評論。

此外，X 平台帳號《Globe Observer》引述保守派人士查理．柯克（Charlie Kirk）生前言論稱，艾普斯坦與以色列情報機構摩薩德（Mossad）有關聯，並提及吉絲蘭．麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）的家族背景，質疑其涉及以勒索美國官員為目的的行動。不過相關消息尚未被證實。

艾普斯坦(右二)文件將被更大範圍的審視，其與川普關係愈加撲朔迷離。而艾普斯坦的女友吉絲蘭．麥斯威爾(右)家族被傳與摩薩德有關係。 圖：翻攝自@CrimesReais

據《NEXTA》報導，美國聯邦調查局（FBI）則表示，經檢視銀行紀錄與電子郵件、進行搜索並訪談受害者後，確認存在未成年人遭性侵情事，但未發現艾普斯坦經營有組織的人口販運或皮條客網絡。相關付款被認定為轉帳給模特兒，未出現拉客或仲介行為的證據。

檔案也提到，在調查開始當天，曾有 1,250 公升硫酸被運送至艾普斯坦位於島嶼的設施。官方解釋該化學品用於自治設施的技術需求。網路上則流傳硫酸可能用於「溶解屍體」的說法，但專家指出，此過程既不快速也無法完全達成。

而外媒報導指出，挪威駐美大使莫娜．尤爾（Mona Juul）在艾普斯坦檔案中被提及 33 次，甚至更爆出艾普斯坦在獄中自殺前修改遺囑，留給尤爾夫婦的子女高達 1,000 萬美元（約新台幣 3.15 億元），尤爾也因此請辭；法國也有數名政治人物因涉入文件內容而辭職。

挪威駐美大使莫娜．尤爾（Mona Juul）在艾普斯坦檔案中被提及 33 次。 圖：翻攝自 X RT

據《POLITICO》報導，在國會方面，民主黨眾議員羅．康納（Ro Khanna）與共和黨眾議員湯瑪斯．馬西（Thomas Massie）質疑司法部在公開艾普斯坦文件時，塗黑 6 名男性姓名的作法，可能超出法律允許的保密範圍。兩人指出，這與去年 11 月由總統川普簽署、要求司法部全面公開艾普斯坦檔案的法律精神不符。

馬西表示，若有必要，可能在國會議場或委員會聽證中公開相關人士身分，因依據「言論與辯論條款」，其發言可免於民事訴訟。康納與馬西目前尚未向媒體透露這 6 人的姓名，但不排除近日採取行動揭露。

