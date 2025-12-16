歐客佬假藝伎風波 函送中檢

食安處前往北區及北屯區，查察「歐客佬國際有限公司」及其相關門市稽查。 （記者徐義雄攝）

記者徐義雄∕台中報導

「歐客佬」精品咖啡高價咖啡豆產品標示出現爭議，台中食安處啟動查察，主動函送台中地檢署偵辦；工策會表示，若「十大伴手禮」得獎廠商經查有重大爭議事件，依規定撤銷其得獎資格。

食安處前往北區及北屯區，查察「歐客佬國際有限公司」及其相關門市稽查。（記者徐義雄攝）

食安處十一月二十六日動員多組人員，同步前往北區及北屯區，查察歐客佬國際有限公司及其相關門市。

經查，該公司販售之「Finca Sophia 巴拿馬索妃亞莊園藝伎水洗黃金烘焙」咖啡豆，其產品標示與實際原料來源不符，涉及違反《食品安全衛生管理法》第十五條第一項第七款不得攙偽或假冒之規定。市府依同法第四十九條規定，全案函送台中地檢署偵辦。

外界關心該業者獲「台中市十大伴手禮」一事。工策會表示，評選以參賽廠商實際送審之產品作為評選依據。歐客佬獲選之得獎產品與本次涉案之爭議商品不相同。但食品標示攸關消費者知情權與信賴基礎，對於任何違法或不實行為，市府採取零容忍態度依法嚴辦。