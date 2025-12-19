歐客佬咖啡爆假冒「高級藝伎豆」 董事長鞠躬致歉：誤植嘸欺騙

歐客佬咖啡涉嫌假冒高級藝伎豆，董事長、總經理鞠躬致歉。（圖／TVBS）

知名連鎖咖啡「歐客佬咖啡」近日陷入咖啡豆標示爭議，董事長王信鈞和總經理涂裴鈴公開鞠躬道歉，承認誤將Finca La Cabra咖啡豆標示為索妃亞莊園藝伎咖啡豆。此事件始於上個月23日，巴拿馬索妃亞莊園主公開指控歐客佬未購買其藝伎咖啡豆卻使用其名義販售，雙方雖曾達成初步共識，但因賠償金額未達共識再度爭議。全案已函送台中地檢署偵辦，相關負責人員已調離現職。

歐客佬董事長王信鈞表示，雖然實際產地與標示都隸屬於巴拿馬同一個莊園聯盟，但這個錯誤仍導致消費者與莊園主的誤解，對此表達誠摯道歉。他強調公司已啟動內部責任機制懲處相關人員，並承諾全力配合有關單位調查，確保類似事件不再發生。

歐客佬總經理涂裴鈴解釋，雖然誤植了較高價的索妃亞莊園名稱，但商品售價完全依照實際內容物La Cabra咖啡豆定價，因此歐客佬沒有以高價莊園名義欺騙消費者。她進一步澄清，11月咖啡展前同仁籌備忙碌，看到莊園主名稱是Willem就誤判了，未經確認就直接標示，強調這是誤植而非欺騙行為，且公司已立即下架相關商品。

涂裴鈴表示，歐客佬確實有向索妃亞莊園進貨咖啡豆，但沒有進Sophia豆子。她解釋，正確的豆子應為Finca La Cabra，而誤植的Sophia莊園等級較高，但兩者同屬一個莊園聯盟，且售價都依照實際內容物販售，絕非詐欺行為。

目前此案已函送台中地檢署偵辦，檢察署已簽分「他」字案，由檢察官進行調查。這次的誤植事件讓歐客佬建立的品牌形象受到嚴重影響，公司表示將竭盡所能挽回消費者信任。

