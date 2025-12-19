歐客佬咖啡詐騙／歐客佬董事長親身鞠躬道歉 「已與莊園主洽談和解」

歐客佬精品咖啡董事長王信鈞、總經理涂裴鈴今天鞠躬道歉。

台灣精品咖啡巨頭「歐客佬」被巴拿馬 Finca Sophia 莊園主 Willem J. Boot跨海公開控訴歐客佬及其上游「黑金咖啡」涉嫌詐欺，被台中市政府依食品標示不實等罪函送中檢偵辦。歐克佬董事長王信鈞今天親身對外鞠躬致歉，坦承錯誤，表示是因行政流程疏失，導致標示錯誤，誤植產品已全數下架封存，已販售20包半磅產品也全部回收。疏失人員已經調離現職。

另歐客佬已與莊園主 Willem J. Boot溝通，雙方初步達成共識，有和解意願，金額還在洽談中，所以莊園主撤下11月23日於社群上發布的聲明，不續雙方針對賠償金額共識後，莊園主才會再度發文。

以下是歐客佬道歉聲明稿全文：

近期產品標示事件,因內部作業流程疏失,誤植了產品的咖啡莊園名稱,雖然實際生產地與原標示均隸屬於位於巴拿馬的同一莊園聯盟,但這個錯誤仍導致了消費者及莊園主的誤解, 對此我們表達誠摯的歉意。

事件發生後,我們立即啟動內部審查機制,快速釐清問題並全面下架相關產品,同時提供消費者無條件退貨,並讓消費者任選等價商品,另加贈一盒藝伎禮盒。我們也第一時間向莊園主正式致歉,並積極展開溝通。

此外,按照當地律師的要求,我們已在歐客佬的官方社群平台上發布聲明,承認因行政作業疏失導致標示錯誤。起初溝通後,雙方有達成初步共識,所以莊園主撤下11月23日於社群上發布的聲明,不過後續雙方針對賠償金額未達共識,莊園主才會再度發文。本周另獲莊園主口頭提出其他和解方案,我們仍在與當地律師進行最後確認。我們會秉持負責任的態度,持續與對方溝通,妥善處理此事。我們也承諾將全力配合有關單位調查工作,徹底釐清整件事

除了向社會大眾和相關合作單位誠摯道歉外,我們也已徹底檢討相關流程,並強化作業審核 SOP,相關負責人已調離現職,管理團隊亦有所調整,確保類似事件未來不再發生。

