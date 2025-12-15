歐客佬咖啡詐騙1／國際頂級咖啡莊園點名怒告 歐客佬「奧梨裝蘋果」還說謊

索菲亞莊園（Finca Sophia）。（翻攝Willem J. Boot臉書）

兩度以世界頂級咖啡莊園「Finca Sophia」的名義，在台大肆銷售天價藝伎咖啡豆，竟涉詐欺！台灣連鎖咖啡巨頭「歐客佬（Oklao）」與其上游採購商「黑金咖啡（Black Gold）」，近日被巴拿馬Finca Sophia莊園主、有「藝伎教父」之稱的Willem J. Boot公開踢爆「詐欺式銷售」，這場橫跨太平洋的國際糾紛，不僅重創歐客佬品牌信譽，台中地檢署已分案偵辦，將釐清業者究竟是「行政疏失」的單純誤標，還是蓄意將平價豆標成天價冠軍豆販售，涉及詐欺取財！

這起爭議主角「Finca Sophia」，在精品咖啡界地位崇高，它位於巴拿馬海拔近2千公尺的雲霧森林，專注於極少量、高單價的頂級藝伎（Geisha）品種。在國際「Best of Panama（BOP）」競賽中屢屢刷新紀錄，部分批次曾創下每磅1,300美元的歷史天價，被視為咖啡界中的「奧斯卡金像獎」常勝軍，Finca Sophia所產出的微批次（Lot）極度稀缺，每1公斤流向都有清楚批號。

Willem J. Boot 的巴拿馬農場種植高檔藝技咖啡豆。（翻攝Willem J. Boot臉書）

莊園方核心立場從頭到尾只有一句話：「Black Gold和Oklao這兩家公司以我們的名義銷售的咖啡，從未直接從我們或我們的任何合作夥伴購買過。」產地端直接否認任何採購關係，讓歐客佬「誤植」的說詞，頓時失去關鍵支撐點。

隨著事件發酵，有消費者進一步揭露這場「疏失」背後更驚人的金錢差異。一名在咖啡展上實際購買的消費者，因懷疑歐客佬的「Finca Sophia藝伎咖啡」售價過於便宜，主動向莊園求證批次資料。

歐客佬當時提供的資訊是「這一批藝伎水洗是Lot.144，採收日期：2025/5/12。」莊園方Finca Sophia回覆，該莊園確實有批號「FS14425」的批次，但總共僅25公斤，且已全數售往中國的「只有瑰夏」公司，當時的售價為每公斤人民幣3,600元（約新台幣1萬6千元）。

反觀歐客佬在展場上以買1送1活動計算，每克咖啡豆均價僅新台幣4.19元，等於是原廠價格的四分之一！咖啡專家指出，Finca Sophia屬於「高海拔、微量、高價」的頂級莊園，其市場定位、稀缺度與價格，與歐客佬聲稱誤植的「Finca La Cabra」相比有顯著落差。將價格高達數十倍的冠軍豆名稱，錯誤標示在價格較低的豆子上，在專業咖啡貿易中機率極低，更會造成消費者對產品價值產生重大誤解，涉嫌定價間的不當所得。

