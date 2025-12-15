歐客佬咖啡詐騙2／台中伴手禮之光大翻車 歐客佬重創精品咖啡公信力

藝技咖啡豆。（翻攝Willem J. Boot臉書）

在鐵證如山、且網路聲量排山倒海的壓力下，歐客佬終於在10日於臉書上公開道歉承認：「我們所販售的部分咖啡錯誤標示為來自 Finca Sophia，這些產品並非由該莊園生產，也不是由我們向該莊園購買。」正式承認未向Finca Sophia採購。

這場國際風暴不僅是單純的標示錯誤，更是對精品咖啡產業最看重的「溯源性」和「信任度」的毀滅性打擊。網友的負面批評聲浪，如同雪崩般湧來：「這等於把Toyota標成Lexus賣耶。」、「如果根本沒有進豆，怎麼可能會標記錯誤？」、「finca sophia 生豆價看起來是 finca la cabra 的十倍不止」。

巴拿馬莊園主Willem J. Boot第一次公開指控歐客佬詐騙，目前已關閉公開觀看權限。（翻攝Willem J. Boot臉書）

身為台中在地老品牌、多次榮獲台中十大伴手禮的歐客佬，爆出涉嫌假冒高價豆販售，讓主辦單位台中市政府顏面無光。台中市府已於本月9日將此案函送台中地檢署查辦。檢方分「他字案」偵辦後，將透過國際外交與相關協會管道，持續向巴拿馬方面取得證據，釐清歐客佬的咖啡豆產品來源、買賣交易紀錄，以及經警告仍多次誤用的行為，是否屬於蓄意造假、涉及詐欺。這不僅是一場對標示不實的行政裁罰，更是一場攸關企業誠信的司法審判。

歐客佬雖已全面下架所有錯誤標示的產品，並承諾檢討內部流程。但面對Willem Boot已報請巴拿馬精品咖啡協會處理，這場國際貿易風暴已然成形，其對品牌信譽造成的長期傷害，遠非一次道歉所能彌補。

