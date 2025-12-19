歐客佬咖啡豆涉冒名 業者致歉稱標示失誤

知名連鎖咖啡歐客佬，傳出咖啡豆標示不實，公司高層出面向消費者致歉。

歐客佬董事長王信鈞說道，「這次事件造成的影響，除了對社會大眾以及相關合作單位誠摯道歉外，我們也徹底檢討相關流程。」

巴拿馬知名咖啡莊園主人威廉分別在11月和12月在臉書指控，歐客佬及黑金2家咖啡業者，在從未採購生豆的情況下，2度販售以莊園為名稱的頂級藝妓咖啡豆。台中市食安處11月26日前往稽查，確實發現1款產品標示與實際原料來源不符，涉及違反《食安法》。

台中市食安處秘書蔡文哲解釋，「設有違反《食安法》第15條規定，已依照第49條規定移送台中地檢署偵辦。」

歐客佬董事長王信鈞表示，「莊主威廉的理解是，沒有買Sophia這款豆，為什麼上市後標Sophia？而我們裡面的同事是跟威廉先生同個莊園聯盟買的，在查詢的時候，是查詢到Sophia這款，才造成這個誤會，造成這個誤植。」

歐客佬解釋，去（2024）年確實有向該莊園進口另1款生豆，但因第一線人員行政流程疏失，標示錯誤的產品名稱，導致產品標示為價格較高的頂級藝妓咖啡豆。除了承認管理上的疏忽，誤植產品全數下架封存，並提供消費者退貨。也取得該莊主威廉諒解，目前洽談和解中。但此舉確實已違反《食安法》，台中檢方也在偵辦中。

台中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮說明，「涉嫌違反《食品安全衛生管理法》等規定，函請本署偵辦，本署已於12月9日分『他』案，現由檢察官偵辦中。」

檢方表示，本案是經過食安處函送，歐客佬表示，會全力配合，並尊重司法調查。

