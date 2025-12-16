歐客佬咖啡違法遭法辦 驚爆賣假「藝伎」莊園咖啡...全面下架

Willem J. Boot（布特）在臉書發文指控台灣Black Gold 精品咖啡欺騙消費者，還附上產品照。取自Willem J. Boot臉書



台中市政府16日說明，食安處啟動「歐客佬精品咖啡」高價咖啡豆產品標示爭議，發現該公司販售「Finca Sophia 巴拿馬索妃亞莊園藝伎水洗黃金烘焙」咖啡豆，其產品標示與實際原料來源不符，涉違反《食品安全衛生管理法》，依法函送台中地檢署偵辦。

台中市食安處在11月26日動員多組人員，同步前往北區及北屯區，查察「歐客佬國際有限公司」及其相關門市。另，工策會「十大伴手禮」評選以參賽廠商實際送審的產品作為評選依據，得獎產品雖非本次涉案產品，工策會認為若「十大伴手禮」得獎廠商經查有重大爭議事件，得依規定撤銷其得獎資格。

全案起因於11月25日，巴拿馬咖啡商Willem J. Boot（布特）在臉書張貼「假冒巴拿馬藝妓」（FAKE PANAMA GEISHA）照，踢爆假冒莊園名稱。

歐客佬立即認錯，表示販售的巴拿馬索妃亞莊園藝伎咖啡商品，因內部行政作業疏忽，將原為同一個莊園主 Willem Boot 先生的 Finca La Cabra 的藝伎咖啡，誤植成「索妃亞莊園藝伎咖啡」。指出這項錯誤未能在製作前即時發現，最終流入市面，對消費者造成困擾，深感抱歉。

不過，歐客佬也強調雖然標示錯誤，但產品本身皆為正統巴拿馬藝伎，來源為 Finca La Cabra。

