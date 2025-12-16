中部中心/綜合報導

台灣精品咖啡名店，歐客佬，捲入誠信爭議，有「藝伎教父」之稱的巴拿馬莊園主，跨海指控歐客佬，明明從未向他們購買產品，卻冒用世界冠軍莊園名義販售咖啡豆，歐客佬第一時間解釋是行政疏失，才會導致標籤誤植，後續表示會將所有標示錯誤的產品下架。台中市食安處也將全案，函送台中地檢署偵辦。





台咖啡老牌捲詐欺！藝伎教父跨海怒控 歐客佬冒名賣「冠軍藝伎」

歐客佬捲"假藝伎"風波! 海外莊園控冒名賣冠軍咖啡豆(圖/民視新聞)









剛磨好的咖啡粉，倒進熱水，馬上散出，濃郁咖啡香氣，台灣精品咖啡巨頭歐客佬，被指控涉嫌詐欺，假冒莊園名稱。有藝伎教父之稱的，巴拿馬莊園主，跨海指控歐克佬，明明從未向他們購買過產品，卻兩次冒用世界冠軍莊園名義，販售咖啡豆，怒批簡直是欺騙消費者。

廣告 廣告





台咖啡老牌捲詐欺！藝伎教父跨海怒控 歐客佬冒名賣「冠軍藝伎」

巴拿馬莊園主跨海指控歐客佬未購買過產品 卻冒用世界冠軍莊園名義販售咖啡豆(圖/翻攝網路)









歐客佬，總部位於台中，在地老品牌，過往也曾好幾度榮登台中十大伴手禮，這回捲入詐欺爭議，業者第一時間表示，是內部行政疏忽，把同一個莊園主，旗下的另一支豆子，誤植成"索妃亞莊園藝伎咖啡"，對此深感抱歉，並且將所有錯誤標示的產品下架。





台咖啡老牌捲詐欺！藝伎教父跨海怒控 歐客佬冒名賣「冠軍藝伎」

捲入詐欺爭議業者表示是內部行政疏忽對此致歉 並且將所有錯誤標示的產品下架(圖/民視新聞)





索妃亞莊園的藝伎咖啡，不容易種植、數量少，曾創下每磅1300美元的歷史天價，這回歐客佬涉嫌假冒高價豆販售，恐怕影響商譽，也將面臨法律責任。工策會也表示，若經查證實屬實，將撤銷得獎資格，且三年內不得再行參選。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：台咖啡老牌捲詐欺！藝伎教父跨海怒控 歐客佬冒名賣「冠軍藝伎」

更多民視新聞報導

喝完別丟! 連鎖超商拚永續再生 咖啡渣變身衣服.濾網

花蓮警抓女車手! 2同夥狂飆逃逸車禍釀7傷 87歲婦慘遭波及

出國注意！台人赴日旅遊「1原因」被捕 外交部示警：尊重當地法規

