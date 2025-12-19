歐客佬爆假冒「藝伎」咖啡豆 董事長、總經理鞠躬道歉

中部地區知名咖啡連鎖品牌，並獲台中市十大伴手禮殊榮的「歐客佬精品咖啡」，爆出咖啡豆造假爭議。歐客佬精品咖啡董事長王信鈞、總經理涂裴鈴今天鞠躬道歉，因員工標示時未複查，將Finca La Cabra莊園巴拿馬藝伎咖啡豆「誤植」標示為Finca Sophia，對此事感到錯愕、遺憾。

歐客佬精品咖啡董事長王信鈞（左）、總經理涂裴鈴（右）19日出面說明，對將Finca La Cabra莊園巴拿馬藝伎咖啡豆「誤植」標示為Finca Sophia的事件。（中央社）

台中市衛生局11月26日前往歐客佬國際有限公司及其相關門市查察，發現所販售的「Finca Sophia巴拿馬索妃亞莊園藝伎水洗黃金烘焙」咖啡豆，產品標示與實際原料來源不符，涉違反食品安全衛生管理法，函送台中地檢署偵辦。

廣告 廣告

歐客佬精品咖啡將Finca La Cabra莊園巴拿馬藝伎咖啡豆「誤植」標示為Finca Sophia，引發社會熱議，19日召開記者會說明過程。（中央社）

歐客佬精品咖啡今天召開記者會，王信鈞表示，實際生產地與原標示均隸屬在巴拿馬的同一莊園聯盟，因錯誤導致消費者及莊園主的誤解，對此表達誠摯歉意。事件發生後，立即啟動內部審查機制，快速釐清問題並全面下架相關產品。

王信鈞提到，第一次遇到這個事情也很錯愕，內容中有些誤會超過認知，有必要跟消費者道歉、澄清。

歐客佬精品咖啡董事長王信鈞（左）、總經理涂裴鈴（右）19日鞠躬道歉，對將Finca La Cabra莊園巴拿馬藝伎咖啡豆「誤植」標示為Finca Sophia，感到遺憾。（中央社）

涂裴鈴說明，第一次向咖啡莊園主布特（Willem J. Boot）購買，11月咖啡展工作人員整理咖啡豆時，看到莊園主是布特，未經過查證，直接標示Finca Sophia；11月24日得知立即下架停售，跟顧客聯繫、賠償。目前強化審核的標準作業流程，相關負責人已調離現職。已取得莊園主諒解，和解金額還在溝通。

涂裴鈴表示，這件事情有點突發，資深員工一時粗心大意，想要趕快完成工作，未做複查動作。所進咖啡豆為Finca La Cabra。她強調，未試圖用高價莊園豆去欺騙消費者，末端售價依照Finca La Cabra價格販售。兩款咖啡豆價差約2倍。

涂裴鈴提到，進口Finca La Cabra咖啡豆34公斤，第一時間全面下架回收，已販售20包、每包半磅，獲利新台幣1萬9000元，已跟消費者聯繫退換貨。