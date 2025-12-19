歐客佬爆假冒頂級咖啡豆 董座歉：資深員工粗心大意

台中市 / 綜合報導

台中連鎖咖啡品牌歐客佬，被巴拿馬知名咖啡豆莊園指控，假冒頂級藝妓咖啡豆品牌販售，還屢勸不聽不下架，事發將近一個月，歐客佬董事長王信鈞首次出面公開道歉，強調是資深員工，看到莊園園主的名字，就以為是進了他們頂級的藝妓咖啡豆，因此誤植名稱，已經跟園主道歉並達成和解，只是和解金還在洽談，歐客佬疑似標示不實，涉嫌違反食安法，此外這起事件，地檢署也介入調查。

連鎖咖啡品牌歐客佬的董事長王信鈞帶著總經理，鞠躬道歉，原因就是，歐客佬被巴拿馬知名咖啡莊園的園主指控，假冒他的頂級藝妓咖啡豆品牌販售。歐客佬董事長王信鈞說：「我們也在第一時間跟莊園主，正式的致歉，承認我們因為行政疏失導致標籤錯誤。」

廣告 廣告

事情發生在11月中，荷蘭裔咖啡大師Willem J. Boot，在個人臉書發文，說對自家索菲亞莊園，生產的咖啡成就感到無比驕傲，卻看到歐客佬，明明沒有跟他購買過咖啡，卻在販賣咖啡產品時，使用了索菲亞莊園名義，一再的警告卻沒有得到回應，讓他心碎和憤怒，認為是欺詐銷售咖啡。

歐客佬總經理涂裴鈴說：「他以為我們沒進豆子，但是我們確實是沒有進SOPHIA，這款豆子，但是我們確實跟威廉先生有訂，FINCA LA CABRA這個豆子。」

歐客佬強調，他們有跟對方買豆子，只是不同品種，有貿易文件可以證明，而處理的承辦人員很資深，當時是因為辦咖啡展期間，粗心大意，才誤植咖啡品種。

歐客佬總經理涂裴鈴說：「員工只知道我們是跟威廉進豆的，所以他沒有重複去，重複確認這個事情，是很資深的員工，當時他真的是一時的粗心大意。」

歐客佬誤植世界知名的莊園藝妓咖啡豆名稱，台中食安處已經前往下架封存問題咖啡豆，地檢處也認為，歐客佬的產品疑似有標示不實，涉嫌違反食安法，已經介入偵辦中，事發將近一個月，歐客佬才正式開記者會道歉，強調已經跟園主聯繫達成和解，和解金的部分，目前還在洽談中。

原始連結







更多華視新聞報導

咖啡大師控台咖啡品牌冒名賣假貨 業者：誤植名稱

遭冒名開抖音 王世堅：已蒐證.假冒者需負法律責任

狠女友假冒死者要生活費 母匯款1年多才知死訊

