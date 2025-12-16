歐客佬爆「假藝伎」爭議 中市府移送檢調

▲歐客佬咖啡捲入高價咖啡豆標示不實爭議，遭中市府依違反《食安法》函送台中地檢署偵辦（圖／翻攝Google街景圖，2025.12.16）

[NOWnews今日新聞] 知名連鎖業者「歐客佬咖啡」捲入高價咖啡豆標示不實爭議，台中市政府食安處今證實，業者販售的「Finca Sophia 巴拿馬索妃亞莊園藝伎水洗黃金烘焙」咖啡豆，產品標示與實際原料來源不符，已嚴重違反《食安法》「不得攙偽或假冒」規定，市府將全案函送台中地檢署偵辦，地檢署也已簽分他字案，由檢察官深入調查。網友批評「丟臉丟到國外去」、「石虎柳丁事件2.0」。

該爭議源起消費者質疑「歐客佬」賣的藝伎咖啡豆只有行情的1/4，於是向產地源頭查證，巴拿馬知名咖啡莊園主Willem J. Boot（布特）上月在臉書張貼「假冒巴拿馬藝伎」（FAKE PANAMA GEISHA）照，指控台灣「歐客佬精品咖啡」及其上游「黑金咖啡」（公司代表人為同一人），從來沒買過他名下的「Finca Sophia 索妃亞莊園」藝伎咖啡豆，卻假冒該莊園名義販賣產品，讓他非常痛心與憤怒，並指控歐客佬詐騙消費者。

台中市衛生局食品藥物安全處在媒體報導後，11月26日動員多組人員，同步前往北區及北屯區查察「歐客佬國際有限公司」及相關門市。發現該公司販售的「Finca Sophia 巴拿馬索妃亞莊園藝伎水洗黃金烘焙」咖啡豆，產品標示與實際原料來源不符，涉及違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第7款「不得攙偽或假冒」的規定。市府已將全案函送台中地檢署偵辦，後續將配合司法調查辦理。

歐客佬雖於官方臉書說明是「行政作業疏忽」、「標示錯誤」，產品來源為 Finca La Cabra，仍引起網友抨擊，指「如果根本沒有進豆，怎可能標記錯誤」、「標準的商業詐欺」、「等於把Toyota標成Lexus賣耶」、「石虎柳丁事件2.0」。

歐客佬過去曾多次獲「台中市十大伴手禮」競賽「金口碑獎」，台中市工策會表示，即便得獎產品非涉案品項，但活動極度重視品牌誠信，若廠商經司法查證確有經營不實、違反法令或發生重大爭議事件影響活動形象，將依規定撤銷其得獎資格並收回獎項，且3年內不得再參選。



