歐客佬精品咖啡涉產品標示爭議 「臺中市十大伴手禮」得獎資格遭撤銷

針對「歐客佬精品咖啡」所涉巴拿馬藝伎咖啡產品標示爭議，臺中市工商發展投資策進會表示，為維護「臺中市十大伴手禮」活動公信力與品牌形象，工策會19日召開評議委員會議，依法決議撤銷歐客佬「臺中市十大伴手禮」得獎資格，並依法收回其獎座及證書。

工策會說明，「臺中市十大伴手禮」為具高度指標性的官方選拔活動，長期以來重視品牌誠信、產品品質與食品安全。依據評選簡章壹拾壹點得獎義務第6款規定，得獎廠商如經查有違反簡章規定、經營不實、違反法令或發生爭議事件，致影響社會觀感並有危害活動形象之虞者，主辦單位應撤銷其得獎資格，並自撤銷日起三年內不得再行參選。

工策會也呼籲所有參與活動之業者，應共同珍惜得來不易的品牌價值，落實誠信經營與法令遵循，攜手提升臺中伴手禮產業整體形象，持續向外界展現臺中優質產品的實力。

以上訊息由臺中市工商發展投資策進會提供