歐客佬精品咖啡涉產品標示爭議 中市工策會：撤銷台中十大伴手禮得獎資格

歐客佬精品咖啡涉產品標示爭議，中市府工策會開會決議，撤銷台中十大伴手禮得獎資格。（圖：台中工策會官網）

中部知名的「歐客佬精品咖啡」捲入巴拿馬藝伎咖啡產品標示爭議，業者坦承內部作業疏失，誤植產品的咖啡莊園名稱，對此，台中市工策會表示，為維護「台中市十大伴手禮」活動公信力與品牌形象，今天（19日）召開評議委員會議，依法決議撤銷歐客佬「台中市十大伴手禮」得獎資格，並依法收回其獎座及證書。

工策會指出，「台中市十大伴手禮」是具高度指標性的官方選拔活動，長期以來重視品牌誠信、產品品質與食品安全。依據評選簡章壹拾壹點得獎義務第6款規定，得獎廠商如經查有違反簡章規定、經營不實、違反法令或發生爭議事件，致影響社會觀感並有危害活動形象之虞者，主辦單位應撤銷其得獎資格，並自撤銷日起3年內不得再行參選。

廣告 廣告

工策會也呼籲所有參與活動之業者，應共同珍惜得來不易的品牌價值，落實誠信經營與法令遵循，攜手提升台中伴手禮產業整體形象，持續向外界展現台中優質產品的實力。

歐客佬今天（19日）也召開記者會說明，近期產品標示事件，因內部作業流程疏失，誤植產品的咖啡莊園名稱，雖然實際生產地與原標示均隸屬於位於巴拿馬的同一莊園聯盟，但這個錯誤仍導致消費者及莊園主的誤解，對此表達誠摯的歉意。

歐克佬指出，第一時間已向莊園主正式致歉，積極溝通，按照當地律師要求，已在歐客佬官方社群平台發布聲明，承認因行政作業疏失導致標示錯誤。起初有共識，莊園主撤下11月23日於社群上發布的聲明，但後續雙方針對賠償金額未達共識，莊園主才會再度發文。本周另獲莊園主口頭提出其他和解方案，仍在與當地律師進行最後確認。歐克佬強調會秉持負責任態度，持續與對方溝通，妥善處理，並承諾全力配合有關單位調查。歐克佬說，除向社會大眾和相關合作單位誠摯道歉，也徹底檢討相關流程，強化作業審核SOP，相關負責人已調離現職，管理團隊也有所調整，確保類似事件不再發生。（寇世菁報導）