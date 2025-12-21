歐客佬道歉「賣假豆」未能挽回！ 遭撤「台中十大伴手禮」

來自台中的歐客佬咖啡，曾多次榮獲「台中十大伴手禮」的殊榮，但因近期被指控販售假冒咖啡豆而遭撤銷得獎資格。這起事件源於「藝伎咖啡教父」Willem J. Boot的控訴，他指出歐客佬使用非Finca Sophia莊園的咖啡豆進行銷售，造成消費者誤解。

歐客佬咖啡近日因賣假豆因素，遭撤銷得獎資格。（圖／翻攝自歐客佬咖啡官網）

歐客佬的董事長王信鈞及總經理涂裴鈴已於19日召開記者會，對此事件表示道歉，並稱是「資深員工誤植」所致。然而，台中市工商發展投資策進會決定撤銷歐客佬的獲獎資格，並要求收回其獎座及證書。該會強調，為了維護品牌形象，必須對違規行為採取嚴厲措施。

歐 客 佬聲明。（圖／歐 客 佬提供）

此外，台中市食安處也已介入調查，並將歐客佬的產品疑似違規情況移送台中地檢署進行偵辦。此事件不僅影響了歐客佬的商譽，也引發了消費者對於食品安全的關注。

