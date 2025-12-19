歐客佬遭控冒名冠軍豆販售 董事長、經理鞠躬歉

連鎖咖啡品牌歐客佬董事長與總經理。（圖／東森新聞）





連鎖咖啡品牌歐客佬，遭指控冒名賣咖啡豆，現在已經遭到台中地檢署分案調查，早上由歐客佬董事長跟總經理召開記者會說明，他們表示，是資深員工在忙碌下，一時疏忽才會出錯，並沒有想欺騙消費者，目前也和莊園主取得聯繫，雙方同意和解，但和解金額還沒定。

歐客佬董事長王信鈞：「這次事件造成的影響，除了對社會大眾，以及相關合作單位誠摯道歉外，我們也徹底檢討相關流程，強化作業審核SOP，也啟動內部責任的機制，懲處相關的人員。」

廣告 廣告

台灣知名的連鎖咖啡品牌歐客佬，日前被巴拿馬荷蘭裔咖啡大師布特，跨海指控，他們冒用世界冠軍，索菲亞莊園的咖啡豆來賣 ，事件延燒至今將近1個月，董事長與經理出面致歉澄清，一切都是誤會。

歐客佬總經理涂裴鈴：「這名員工只知道我是跟威廉進豆 ，他就是很趕急著去處理這件事情想要完成，那也沒有去做重複確認，複查的這個動作，是跳脫SOP出來的。」

總經理澄清 11月時，該名資深員工 忙著籌備咖啡展，看到威廉先生的名字，沒有確認莊園名稱，才會誤植成索菲亞莊園，他們強調有和對方買豆子，只是品種不同 ，有貿易文件可以佐證，行政流程出現紕漏，價格還是原本的價格，他們強調並未想欺騙消費者。

歐客佬總經理涂裴鈴：「我們並沒有試圖去用高價莊園的豆子，來去欺騙消費者，我們的末端售價，都是完全依照實際內容物 ，Finca La Cabra的價格去販售。」

標示錯誤的咖啡豆，總共售出了20包，價值1萬9千元 ，歐克佬表示提供消費者免費退換貨並下架，同時透過律師再次和莊園主取得聯繫 。

歐客佬總經理涂裴鈴：「最終的（和解）金額，我們還在持續的溝通中，那我們現在確認，已經達到了和解。」

歐客佬表示雙方確定和解，只不過最終金額還未決定，不過產品疑似標示不實，涉嫌違反食安法，中檢也介入調查，SOP沒確實做好，這下聲譽受損 ，恐怕還得面臨法律嚴整。

更多東森新聞報導

蘇嘉全傳接棒海基會董事長！謝長廷可望掌台日關係協會

海基會董事長吳豊山宣布請辭

臺灣企銀勇奪玉山獎全國雙首獎 董事長獲總統接見代表致詞

