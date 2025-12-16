歐客佬遭跨海指控涉詐欺 沒進貨卻賣冠軍藝伎

知名連鎖咖啡品牌「歐客佬」近日遭世界冠軍咖啡莊園主指控，涉嫌冒用莊園名義販售咖啡豆，引發爭議。（圖／東森新聞）





知名連鎖咖啡品牌「歐客佬」近日遭世界冠軍咖啡莊園主指控，涉嫌冒用莊園名義販售咖啡豆，引發爭議。歐客佬已將相關產品自官網下架，並發布聲明稱是行政疏失導致標籤誤植，但莊園主對此說法並不接受，再度發文嚴正否認。台中市政府已於9日將案件函送台中地檢署，檢方不排除朝詐欺取財方向偵辦。

事件持續延燒，位於巴拿馬、曾獲世界冠軍的索菲亞莊園莊園主布特日前跨海控訴，指歐客佬及其上游供應商「黑金咖啡」未曾向其或合作夥伴購買任何咖啡豆，卻以莊園名義行銷、銷售產品。布特於6日再度在社群平台發文，貼出兩份內容相同的聲明，強調相關行為並非單純標示錯誤，而是多次刻意冒名。

布特指出，早在2023年，黑金咖啡即曾標榜索菲亞莊園咖啡豆，當時同樣以行政錯誤為由說明；今年11月，歐客佬又在台灣國際咖啡展及官網上標示索菲亞莊園，直到莊園方介入後才移除相關資訊，讓他無法接受歐客佬所稱的「誤植」說法。

索菲亞莊園位於巴拿馬近2,000公尺高的雲霧森林，專注生產少量、高單價的頂級藝伎咖啡豆，長年被視為咖啡界的最高殿堂之一。莊園方強調，每批咖啡豆皆有明確批號與流向，而歐客佬所提供的批號，疑似整批銷往中國大陸，價格甚至高於歐客佬在咖啡展上販售價格的數倍。

對此，歐客佬最新聲明回應，強調因行政流程疏失，導致莊園名稱標示錯誤，並非刻意冒用，自11月23日起已主動透過管道與對方聯繫，目前正進入積極協商階段。

儘管歐客佬曾多次榮獲台中十大伴手禮名店肯定，台中市政府仍依法處理，已將本案函送台中地檢署。檢方表示，案件已分案偵辦，將釐清是否涉及不法，並朝詐欺取財方向進行調查。事件後續發展及司法結果，仍有待檢調進一步釐清。

