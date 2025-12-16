歐客佬遭「藝伎教父」控造假來源 台中食安處函送法辦

生活中心／陳佳鈴報導

歐客佬咖啡多年來拿下許多大獎，未料卻遭指控假冒來源，遭台中市食安處函送法辦。（圖／翻攝官網臉書）

中部地區知名咖啡連鎖品牌，且屢獲「臺中市十大伴手禮」殊榮的「歐客佬咖啡」，近日捲入重大爭議。巴拿馬知名咖啡莊園 Finca Sophia 的莊園主、被業界譽為「藝伎咖啡教父」的 Willem J. Boot 二度公開發文，強烈指控歐客佬涉嫌以非索妃亞莊園的咖啡豆，冒充「Finca Sophia 索妃亞莊園」名義高價販售，嚴重損害國際品牌聲譽。事件爆發後，臺中市政府食安處已主動介入調查，並將全案函送臺中地檢署偵辦。

台中食安處說明，於11月底即動員多組人力，對歐客佬總公司及旗下門市展開突擊查察。經查核確認，現場販售的「Finca Sophia 巴拿馬索妃亞莊園藝伎水洗黃金烘焙」咖啡豆，其產品標示與實際原料來源存在嚴重出入。

食安處認定，歐客佬的行為已涉及違反《食品安全衛生管理法》第 15 條「攙偽或假冒」的重大規定。依據該法同法第 49 條規範，食安處已將全案調查結果函送臺中地檢署，後續將全力配合司法機關的偵辦程序。

由於歐客佬長年以「臺中市十大伴手禮」常勝軍的形象深植人心，其得獎資格是否受到影響，成為外界關注焦點。臺中市工商發展投資策進會（工策會）澄清表示，此次涉案的爭議產品並非歐客佬當初的得獎品項。但若經司法機關查證屬實，確認廠商有重大違規爭議，將依規定撤銷其所有得獎資格，並收回獎座及證書。此外，該廠商自撤銷日起，三年內將被禁止再行參選任何伴手禮選拔活動，嚴懲意圖不軌的商業行為。

事件經網路發酵，許多長期支持歐客佬的忠實顧客紛紛表達失望與痛心。有網友直指這已是嚴重的「誠信問題」，更有人感嘆曾多次購買該品牌咖啡豆作為伴手禮出國贈送，如今感到顏面盡失。

歐客佬也緊急發聲明表示，因行政流程疏失，標示錯誤的莊園名稱，導致產品上錯誤標示為「Finca Sophia」。我們承認，因內部作業疏失、溝通疏漏以及未嚴加把關，將所有錯誤標示的產品自網站與零售通路全面下架。

