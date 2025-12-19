歐客佬「誤植標示」風波董事長現身鞠躬道歉

▲歐客佬爆發咖啡豆標示誤植風波，董事長王信鈞今現身鞠躬道歉。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.19)

[NOWnews今日新聞] 台灣知名歐客佬精品咖啡，日前遭巴拿馬咖啡莊園主willen跨海控訴，假冒其世界冠軍莊園藝伎咖啡豆Finca Sophia販售。歐客佬董事長王信鈞、總經理涂裴鈐，今現身鞠躬道歉認錯，表示是內部作業疏失導致標示錯誤，已徹底檢討相關流程，並強化作業審核SOP，確保類似事件不再發生。

巴拿馬咖啡莊園主willen，上月公開指控歐客佬及其上游商涉嫌詐欺，強調歐客佬從未取得供貨，卻假冒其冠軍Finca Sophia名義行銷販售。針對指控，歐客佬在官網公開聲明表示，因為內部作業疏失，將同一莊園主willen所生產的Finca La Cabra藝伎咖啡，誤植為Finca Sophia藝伎咖啡，這項錯誤未能在製作前即時發現，以致流入市面對消費者造成困擾，深感抱歉。

繼官網聲明外，王信鈞與總經理涂裴鈴今日聯袂現身說明，因內部作業流程疏失，誤植了產品的咖啡莊園名稱，雖然實際生產地與原標示均隸屬於位於巴拿馬的同一莊園聯盟，但這個錯誤仍導致了消費者及莊園主的誤解，對此我們表達誠摯的歉意。

王信鈞說，事件發生後，已立即啟動內部審查機制，釐清問題並全面下架相關產品，同時提供消費者無條件退貨，並讓消費者任選等價商品，另加贈一盒藝伎禮盒。第一時間也同步向莊園主致歉，並積極展開溝通。

王信鈞指出，按照當地律師要求，已在歐客佬官方社群平台上發布聲明，承認因行政作業疏失導致標示錯誤。起初溝通後，雙方有達成初步共識，所以莊園主撤下11月23日於社群上發布的聲明，不過後續因賠償金額未達共識，莊園主才會再度發文。



歐客佬強調，本周另獲莊園主口頭提出其他和解方案，目前仍在進行最後確認。歐客化會秉持負責任態度持續溝通，妥善處理此事，並全力配合有關單位調查工作，徹底釐清整件事。此外，歐客佬已徹底檢討相關流程，並強化作業審核sop，相關負責人已調離現職，管理團隊也有所調整，確保類似事件不再發生。

