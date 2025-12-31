歐巴的健康不能等 醫：別忽視腎臟的警訊

南投醫院泌尿科醫師何承儒表示，腎結石與腎臟腫瘤，這些問題初期可能症狀不明顯，但若輕忽，可能對健康造成長遠的影響，甚至威脅生命，健康的腎臟是活力的根本。（記者吳素珍攝）





你有聽過「腎虧」這個詞嗎？在中醫的觀點中，腎主藏精，主發育，與人體的氣力、性功能、排尿、骨骼甚至耳聰相關，因此「腎虧」常常用來形容男性體力下降、腰痠腿軟、夜尿多，或性功能減退等狀況。然而在西醫中，我們「關心」的腎，除了功能性的退化，也包括了「更實質、也更危險的問題」─腎結石與腎臟腫瘤。衛福部南投醫院泌尿科醫師何承儒指出，這些問題初期可能症狀不明顯，但若輕忽，可能對健康造成長遠的影響，甚至威脅生命。

腎結石：一場突如其來的刺痛

何醫師表示，腎結石是一種常見的泌尿系統疾病，當尿液中含有過多鈣、草酸、尿酸等物質，形成結晶後就可能在腎臟中形成結石。許多人直到結石掉進尿管時，因劇烈疼痛、血尿或嘔吐才發現。

南投醫院引進全球獨特之雙震波頭體外震波碎石儀，先進設備，專業技術。（記者吳素珍攝）













何醫師指出，常見的危險因子包括：水喝太少、愛吃重鹹、過度攝取動物性蛋白、長期久坐，或有家族病史等。他提出預防建議：每日攝取足夠水分（約 2000ml 以上），不讓尿液過度濃縮是關鍵；飲食宜清淡，少吃高油高糖高鹽食物；規律運動，避免久坐，促進新陳代謝；若曾有結石病史，建議定期追蹤腎臟超音波或 X 光檢查。

至於治療方式，他表示，包括（1）小結石可透過飲水與藥物治療嘗試自然排出、（2）中結石可考慮體外震波碎石術、（3）鉅大或卡住的結石則可能需要導管式輸尿管鏡碎石或經皮腎造瘻手術取出。

輸尿管鏡碎石術。（記者吳素珍攝）

腎臟腫瘤：沉默的隱形殺手

何醫師指出，腎臟腫瘤多數在初期並無明顯症狀，直到出現血尿、側腰腫塊、腰部疼痛時，往往已進展到腫瘤晚期。現今隨著健檢普及，許多腎臟腫瘤是透過腹部超音波或是電腦斷層「意外發現」的。

何醫師說：常見的腎臟腫瘤包括良性的血管肌脂肪瘤以及惡性的腎細胞癌。若能早期發現，經手術切除後，治療率相當高。高風險族群包括：年齡超過 50 歲的男性、有抽菸習慣、肥胖或長期高血壓患者、有家族腎臟腫瘤史者。

何醫師說明，治療方式：早期腫瘤可考慮達文西微創部分腎臟切除或是低溫冷凍治療。中晚期腫瘤可能需整顆腎臟切除（微創根除性腎切除）。若腫瘤有轉移，則需使用標靶治療或免疫治療，近年藥物進展已大幅改善存活率。

何醫師強調，腎虛 ≠ 腎病，但值得重視。許多男性會因「腎虛」感到疲倦、夜尿、腰痠、性功能減弱等而尋求中醫協助。這些症狀雖不等同於西醫的腎功能異常，但有時確實與泌尿或腎臟疾病有關。

例如：夜尿頻繁：可能是攝護腺肥大或膀胱過動。腰痠：若單側明顯，有可能是腎結石或腎臟腫瘤壓迫所致。疲倦乏力：小心是否已有慢性腎臟病或貧血。

因此，何醫師提醒如果有「腎虛」相關的不適，應進一步接受泌尿系統的檢查，包括驗尿、腎功能抽血、腎臟超音波，以排除潛藏的疾病風險。

何醫師強調，健康的腎臟是活力的根本，不僅影響代謝與排毒功能，也關聯到血壓、荷爾蒙與整體健康。別讓小病拖成大病，為了家人，也為了自己的未來，從照顧腎開始。

