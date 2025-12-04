歐巴軍裝爆紅！台人「抵戰場」朝聖 本人嚇：要開戰了嗎？

一名韓國軍人，PO出兩張自拍照在脆爆紅，吸引女網友留言抵達戰場、攻佔留言區。（示意圖／翻攝自pexels）





年輕人最熱的社群「脆」，紅到連韓國人都嚇到。一名韓國軍人，PO出兩張自拍照在脆爆紅，吸引女網友留言抵達戰場、攻佔留言區，當事人嚇壞，以為下一秒會引戰，結果只是台灣人太熱情，因為帥過頭，要呼朋引伴來朝聖的意思。

身穿迷彩軍裝，露出俊俏臉龐，社群媒體Threads上，韓國歐巴連發兩張自拍照瞬間爆紅，台灣人火速集結，在貼文底下直呼抵達戰場，還要佔領留言區，結果過度熱情竟然嚇壞韓國歐巴，以為要引發戰爭，就怕冒犯台灣人，當事人還特別用中文連續詢問是否需要刪照片，還擔心涉及敏感議題，但台灣人真的很調皮，趕緊解釋是你太帥，還貼出搞笑圖，男人你成功引起我的注意。

廣告 廣告

在 Threads 查看

民眾：「台灣人就很可愛，就在這邊（有外國人）曾經放上Threads說，這個地方可以怎麼裝潢，我看很多台灣人，都上去幫他亂P一通。」

也PO出軍裝照，同樣成為流量密碼的這名韓國女素人，因誤他學會反擊說要反攻台灣人，熱度一路延燒，還被新光三越的小編邀來當明年的代言人，甚至還將她P上朝鮮日報頭版，大讚是台韓觀光代言冠軍。

民眾：「Threads（留言）比較看不出來是誰，所以大家就會比較敢講話。」

據統計最愛用，Threads的國家就是台灣，其次是越南、美國、韓國及香港，平均日使用量突破1.3億人次，還有人稱台灣人用Threads救災，看看鏟子超人就知道。

民眾：「因為很多共鳴，像是公婆的抱怨啊，或是朋友的抱怨啊，大部分都會在上面，大家都會覺得我也是，有遇到這樣的狀況。」

萬事問Threads真的靈驗嗎，有名養女簡述出生後被送養，與原生家庭失聯多年，只盼還能跟家人相聚，沒想到親戚果真現身回應「一直都在找妳」。不只協尋親情，也有人想找回跨國友情，貼出工作經歷以及36年前曾到西班牙參加父母婚禮的照片資訊，希望透過關鍵字找到當事人再相見，果然沒多久就有好消息，可見THREAD的力量，遠比想像中還要大。

更多東森新聞報導

台中第3家好市多落腳海線 業者回應了

WPP Open 與 AI 驅動的智慧行銷全攻略

郵局帳戶半年沒用遭凍結！他求助櫃員 聽這5字傻眼了

