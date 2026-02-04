歐希訪陸重申一中原則 外交部對烏拉圭附和中方立場不以為然

烏拉圭總統訪陸重申一中原則，我外交部批扭曲事實，對魚烏拉圭與中方立場「不以為然」。（本報系資料照）

烏拉圭總統歐希（Yamandú Orsi）3日訪陸並會晤習近平，陸方支持烏拉圭接任拉美「77國集團和中國」輪值主席國，雙方亦共同發表聯合聲明。烏拉圭支持一個中國原則及一國兩制方針，對此，我外交部今（4）聲明反擊，抗議「台灣是中國領土不可分割的一部分」嚴重扭曲事實，同時對烏拉圭附和中國的政治立場，深深不以為然。

針對中國與烏拉圭聯合聲明貶損我國主權一事，外交部今日聲明表示，兩國發布的聯合聲明，公然罔顧客觀現狀。外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中共從未統治過台灣，任何扭曲台灣主權地位、妄圖以不實敘事宣稱擁有台灣主權的說法均屬錯誤且不可接受。

對於中國政府持續在國際間散播貶損我國主權的惡意言論，並稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」等，嚴重扭曲事實，外交部表達嚴正抗議與譴責；同時對烏拉圭政府附和中國的政治立場，深深不以為然。

外交部批中方持續以威脅利誘與話語操弄的手段，在國際場合一再散布虛假訊息，不但嚴重挑戰國際秩序與和平，更凸顯其以威權手段干預他國事務的惡劣本質，各國應予以正視。

外交部也呼籲烏拉圭政府，認清中國在全球擴張勢力的真正意圖，切勿一再附和中方罔顧事實，以及為具有侵略意圖、破壞區域和平穩定的言論背書，應以務實與開放態度和我國等民主陣營國家共同合作，致力維護全球的和平、穩定與繁榮。

