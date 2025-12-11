歐弟暴瘦8公斤！現身回應婚變風波 談坤達閃兵「他正在反省」

歐弟出席「鑽石舞台之夜」感恩餐會。萬星傳播提供

46歲藝人歐漢聲（歐弟）今（11日）出席胡瓜主辦的「鑽石舞台之夜」感恩餐會，久未露面的他暴瘦8公斤，整個人身形明顯變得精實，他表示近期靠著戒糖、調整飲食及工作忙碌的生活型態，體重從81公斤降到73公斤，目標是回到68公斤，他坦言自己身材一直處於「胖胖瘦瘦」的循環，最瘦時是第一次離婚期間，在北京生活的2年瘦到62公斤。

近期外界盛傳歐弟與第二任妻子婚變，不但分房睡，甚至準備帶家人移居日本沖繩，對此，歐弟大方澄清婚姻狀態「非常好」，幽默回應：「要分很多房，要買很多房子，謝謝讓我有這個想法，以後每個小孩都分房。」至於移居沖繩，他則表示目前只是帶孩子看不同國家的環境，讓他們多接觸不同文化，「如果三個小孩喜歡三個不同地方，我們就要一直飛、一直飛，為了這個目的也要多加油。」

廣告 廣告

歐弟回應婚變風波。萬星傳播提供

被問及好友坤達因涉入閃兵案遭求刑2年8月，歐弟也首次透露對方近況，他表示坤達目前正在反省，並感謝外界關心，「就讓他處理該處理的事情。」歐弟透露，現在兩人還是會聊健身相關話題，至於未來對方是否會復出，歐弟說：「反省完、事情處理好，自然會有下一步。」

「鑽石舞台之夜」演唱會台北場演出藝人包括曾心梅、AKB48 Team TP、賴慧如、鍾采穎、翁立友、李翊君，再添王彩樺曲。兩天節目呈現截然不同風格：3月21日由余天、余祥銓父子和黃西田，組成限定同台的台語重量級組合；3月22日金曲歌王蕭敬騰將以搖滾能量震撼全場。門票明（12日）13時在年代售票系統開賣，啟售日至本月28日止購票享早鳥九折優惠。



回到原文

更多鏡報報導

黃明志捲謝侑芯命案！王彩樺曝他「私下真面目」 和螢幕形象反差大

77歲余天罹攝護腺癌「全割掉」！自爆和李亞萍分房 外孫仍失聯中

胡瓜被追問「與民視合約進度」 驚曝「你們不知道的可多了」