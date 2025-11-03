歐德傢俱：回家的路上 藏著一場對理想生活的深情告白
【撰文｜王程瀚、圖片提供｜歐德傢俱】
多數人總以為家是理所當然的存在，直到某一刻才明白，它其實是由無數日常細節堆疊而成，是一場關於空間、情感與記憶的多元組合。當一家四口對生活品質的要求與風格喜好取得共識後，設計便不再僅是美學演繹，而是針對日常秩序所進行的深度思考。
由細節開始一點一滴打造空間輪廓
這間坐落於新竹的五層樓透天住宅中，歐德傢俱竹北旗艦店魏韻儀設計師透過簡潔語彙與輕奢質材，細膩描繪出一幅闔家溫馨的從容風景。一樓主要作為車庫與鞋櫃區，因應屋主對收納的高度需求，巧妙地將階梯下方空間轉化為容量驚人的儲物櫃，並透過懸空設計與間接照明手法，創造輕盈與流動感，讓全家人回到居所的第一時間，就能享有身心放鬆的療癒效果。
順著樓梯往上，二樓作為家庭的公共活動場域，將客廳、餐廚與客浴整合於開放式格局中，且於樓層入口設置長虹玻璃拉門，不僅形塑視覺穿透性，也有助於維持冷房效果與保有隱私。室內以灰白為基調，輔以剛柔並濟的線條與前後主牆採用的特殊油漆，其表面分布的不規則肌理，在一旁大片落地玻璃窗引入充足採光的襯托下，勾勒出明亮而不單調的空間層次。同時為滿足男主人對音響品質的講究，更邀請專業團隊進行配置，安裝100吋投影幕與立體音場規劃，開創極致性的視聽娛樂體驗。
餐廚區以女主人的偏好為藍本，營造乾淨有序的廚房環境。中島檯面與立面選用深色石材，與周圍白色廚具形成對比，並一舉成為家庭聚會的核心。中島結合鐵件隔屏，除了造型美觀，還作為隱藏電源線，支援IH爐使用，實現雙重烹調模式，提升料理效率，彰顯機能與美感兼具的設計思維。餐桌則藉由深色石紋材質，輔以絨面餐椅與造型吊燈，為用餐時光增添精緻品味。
硬體與軟裝的巧妙結合 形塑獨一無二居家面貌
三樓為主臥室，臥鋪區主打沉穩深色系，床頭使用繃布結合美耐板，奠定沉穩大器感受。床邊搭配金屬吊燈，散發低調光影之美，烘托出如飯店般的靜謐優雅。更衣室則由男主人主導風格，選用白色美式鄉村門板與金屬圓把手，構築明亮清爽又帶有輕奢調性的夢幻梳妝間。
步入四樓，兩間女兒房分別訴說著不同年齡與個性的氛圍。姊姊房選擇柔霧灰為主調，搭配收納展示櫃，蘊含理性與自律風範，亦悄然反映使用者個性；床組選用輕紋理質材，飾以編織擺設，簡約之餘不失溫度。妹妹房則以霧白門片與木質圓形把手拼接出溫潤基調，再額外點綴粉嫩抱枕與簡約擺飾，成功營造出舒適愜意的休憩環境。
值得一提的是，設計師於本案中巧妙運用歐德系統傢俱，與精緻木作無縫接軌，再結合訂製家具如茶几、餐桌椅、床架…等，精準拿捏軟件硬體的配置比例，令住家呈現細膩而完整的動人樣貌，再一次證明家的意義，不僅於形式的華麗，而是讓人一次又一次踏進門時，心中始終浮現的那句話：「這裡，就是我想永遠待著的地方。」
(全文來自《Living住宅美學》雜誌 第160期)
上設計王看更多資訊
其他人也在看
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 5 小時前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
任容萱認了恢單！ 曝Selina生子計畫
三立3日舉辦新劇的發佈會，《愛鄰洗衣店》的柯叔元、曹佑寧、任容萱、禾羽以及《我的媽媽欠栽培》鍾欣凌、黃嘉千、劉香慈還有《佛系使者-阿夜》的姚以緹都出席。任容萱聊到姊姊Selina日前被誤以為懷有身孕，她澄清表示，「沒有啦！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
女子求警送醫 卻被送到「精神病院」關8天7夜還被綁起來毆打
屏東一間民宿的柯姓女管家日前因為身體不舒服，走路到就近的墾丁派出所求助警察將她送醫，女子告知警方說自己有神經痛的病史，後來就昏倒了。救護車將她送到精神專科迦樂醫院，她被餵食鎮定藥物，還被院方人員綁住手腳並且毆打，被關了整整8天7夜。最後是民宿的老闆張先生報案柯女失蹤才找到她的下落，現在柯女驗傷，表示要對這天7夜受到的折磨提出告訴。鏡報 ・ 7 小時前
43歲存到2千萬退休，60歲才發現錢不夠用！他從民生社區搬到淡水嘆：退休開銷比想像多
原本以為是一段美好的提早退休故事，結局卻不是這樣，讓人心頭一驚。司機大哥快60歲了，以前是開公司，做國際貿易的。我笑著說：「原來是假日無聊出來跑車的老闆，您退休出來晃晃嗎？」 司機大哥說：「退休？我43歲那年就退休了。以前很忙，一年總有半年以上的時間在國外飛來飛去。我搭飛機應該超過1千次，老天保佑，沒有坐到飛機掉下來的。那時候我賺到身上有2400萬，覺得夠了，就收手了，也沒有繼續工作。」Yahoo奇摩房地產 ・ 10 小時前
世界大賽／距離奪冠只剩2出局 他9上挨追平！「我1球害多倫多沒冠軍」
世界大賽G7藍鳥領先整場比賽，直到9局上守護神霍夫曼（Jeff Hoffman）遭洛哈斯（Miguel Rojas）全壘打狙擊追平比數，最終藍鳥在延長賽不敵道奇錯失冠軍，賽後霍夫曼自責喊「我的1球失投害了所有人。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
律師嘆「我不是粿粿的網軍」：三個主角都不是什麼太好的人
范姜彥豐公開指控妻子、前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚內出軌男星王子（邱勝翊）；粿粿1日也發出自白影反擊片，讓事件再推一波高峰，也引發多方論戰。對此，律師王至德也感嘆，近期自己因為表達看法被貼上「粿粿網軍」的標籤，不過事實上，新聞的三個主角都不是什麼太好的人，也分別曝光原因。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
范姜彥豐看到她iPad「私人內容」！ 粿粿：慌亂下發了不該發的誓
人妻粿粿爆出軌男星王子，時隔多日後她發出17分鐘影片大談與范姜彥豐離婚過程，針對范姜彥豐表示掌握證據一事，粿粿哽咽道范姜可能看到她iPad的「私人內容」，讓她很徬徨。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前
「4G吃到飽」恐被下架 王鴻薇警告NCC了
[NOWnews今日新聞]行動電話電信方案攸關民生議題。國民黨立委王鴻薇今（3）日直指，遠傳與台灣大哥大從本月開始，全面停售經銷通路4G吃到飽資費方案，只剩直營門市與網路申辦，目前市場觀望，中華電信也...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前
擅闖豬場清消！台中嚴懲動保處人員 醫嗆「再騙啊」：還是禮拜天誰信？
台中非洲豬瘟疫情進入關鍵階段，原定11月7日可望解除豬隻的禁宰禁運令，不過農業部長陳駿季昨（2）日下午在記者會指出，中市府卻在未和中央應變中心告知的情形下，擅自前去案場清消，斥責「作為魯莽」。台中市政府坦言是動保處人員誤解指令所致，將嚴懲相關人員。對此，杜承哲醫師就發文怒轟台中市政府，質疑昨日是禮拜天，竟然有員工「自己進去消毒」不合理。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
MLB／「我其實並不想讓他上場」 道奇主帥談山本由伸中0日傳奇背後故事
連續兩年在美國職棒世界大賽封王的道奇隊，於台灣時間3日早上凱旋回到洛杉磯，FMVP山本由伸一下機就高高捧舉起世界大賽冠軍金盃，臉上露出燦爛笑容，這次他在世界大賽系列賽完全燃燒，一人包辦4勝，尤其是G6他先熱投96球後，「中0日」再度登板，G7繳出2.2局完美後援，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後坦言自己其實並不想再讓山本上場，也透露山本兩天130球熱血傳奇背後的故事。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
國小畢旅遊日本「5天5千元」！行程表曝光 達人給6建議：小學生沒興趣
高雄岡山區和平國小規劃明年3月畢業旅行，行程表出爐，目的地是日本大阪、京都5天4夜，最令人稱羨的是費用只要5千元。校長林世偉證實，因這屆學生只有15人，家長會長主動提出國旅改出國，50萬元差額由會長和顧問自掏腰包贊助。不過行程曝光後，日本旅遊達人林氏璧就給出6大建議，供家長、老師參考。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
護理女神謝侑芯成「浴缸裸屍」魂斷異鄉！黃明志竟落跑 警攔下回房見屍
「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，驚爆歌手黃志明在場，警方搜出疑似毒品的9顆藍色藥丸，當場遭捕。黃明志否認涉毒，繳納保釋金後獲釋，不過整起案件疑點重重，當地媒體更指出，22日中午案發後，黃明志撥打MERS999後，就離開酒店，最後是遭警方攔住，押回房間。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
世界大賽》「道奇毀了棒球」？ 今年世界大賽證明了恰恰相反
洛杉磯道奇昨（2日）在Rogers Centre擊敗多倫多藍鳥，奪下2025年世界大賽冠軍、寫下睽違緯來體育台 ・ 7 小時前
世界大賽／連續登板道奇不放心想換投 山本由伸喊「大丈夫」打退教練
道奇在世界大賽G7靠著史密斯（Will Smith）延長賽陽春砲，以及山本由伸繳出2.2局0失分的表現，最終逆轉封王締造連霸，賽後總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露11局下一度有考慮換下山本，不過山本馬上用日文回應「大丈夫」，代表自己的身體狀況沒問題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
謝侑芯猝死現場9顆「愛他死」 醫：1錠多種成分增猝死風險
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝死案，警方在案發現場搜獲9顆可疑藍色藥錠，初步研判為搖頭丸「愛他死」（Estacy）。醫師指出，現今這類合成物質常將多種成分製成一顆藥丸。中天新聞網 ・ 1 小時前