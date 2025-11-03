歐德傢俱：回家的路上 藏著一場對理想生活的深情告白

【撰文｜王程瀚、圖片提供｜歐德傢俱】

圖片提供｜歐德傢俱

多數人總以為家是理所當然的存在，直到某一刻才明白，它其實是由無數日常細節堆疊而成，是一場關於空間、情感與記憶的多元組合。當一家四口對生活品質的要求與風格喜好取得共識後，設計便不再僅是美學演繹，而是針對日常秩序所進行的深度思考。

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

由細節開始一點一滴打造空間輪廓

這間坐落於新竹的五層樓透天住宅中，歐德傢俱竹北旗艦店魏韻儀設計師透過簡潔語彙與輕奢質材，細膩描繪出一幅闔家溫馨的從容風景。一樓主要作為車庫與鞋櫃區，因應屋主對收納的高度需求，巧妙地將階梯下方空間轉化為容量驚人的儲物櫃，並透過懸空設計與間接照明手法，創造輕盈與流動感，讓全家人回到居所的第一時間，就能享有身心放鬆的療癒效果。

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

順著樓梯往上，二樓作為家庭的公共活動場域，將客廳、餐廚與客浴整合於開放式格局中，且於樓層入口設置長虹玻璃拉門，不僅形塑視覺穿透性，也有助於維持冷房效果與保有隱私。室內以灰白為基調，輔以剛柔並濟的線條與前後主牆採用的特殊油漆，其表面分布的不規則肌理，在一旁大片落地玻璃窗引入充足採光的襯托下，勾勒出明亮而不單調的空間層次。同時為滿足男主人對音響品質的講究，更邀請專業團隊進行配置，安裝100吋投影幕與立體音場規劃，開創極致性的視聽娛樂體驗。

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

餐廚區以女主人的偏好為藍本，營造乾淨有序的廚房環境。中島檯面與立面選用深色石材，與周圍白色廚具形成對比，並一舉成為家庭聚會的核心。中島結合鐵件隔屏，除了造型美觀，還作為隱藏電源線，支援IH爐使用，實現雙重烹調模式，提升料理效率，彰顯機能與美感兼具的設計思維。餐桌則藉由深色石紋材質，輔以絨面餐椅與造型吊燈，為用餐時光增添精緻品味。

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

硬體與軟裝的巧妙結合 形塑獨一無二居家面貌

三樓為主臥室，臥鋪區主打沉穩深色系，床頭使用繃布結合美耐板，奠定沉穩大器感受。床邊搭配金屬吊燈，散發低調光影之美，烘托出如飯店般的靜謐優雅。更衣室則由男主人主導風格，選用白色美式鄉村門板與金屬圓把手，構築明亮清爽又帶有輕奢調性的夢幻梳妝間。

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

步入四樓，兩間女兒房分別訴說著不同年齡與個性的氛圍。姊姊房選擇柔霧灰為主調，搭配收納展示櫃，蘊含理性與自律風範，亦悄然反映使用者個性；床組選用輕紋理質材，飾以編織擺設，簡約之餘不失溫度。妹妹房則以霧白門片與木質圓形把手拼接出溫潤基調，再額外點綴粉嫩抱枕與簡約擺飾，成功營造出舒適愜意的休憩環境。

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

值得一提的是，設計師於本案中巧妙運用歐德系統傢俱，與精緻木作無縫接軌，再結合訂製家具如茶几、餐桌椅、床架…等，精準拿捏軟件硬體的配置比例，令住家呈現細膩而完整的動人樣貌，再一次證明家的意義，不僅於形式的華麗，而是讓人一次又一次踏進門時，心中始終浮現的那句話：「這裡，就是我想永遠待著的地方。」

(全文來自《Living住宅美學》雜誌 第160期)

圖片提供｜住宅美學

