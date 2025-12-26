歐德傢俱：將實用藏在細節內 把美感寫進日常中

【撰文｜王程瀚、圖片提供｜歐德傢俱】

圖片提供｜歐德傢俱

住宅的樣貌，往往映照出屋主對日常的想像與期待。於是，一道端景牆可以是一種歡迎的姿態，一張中島餐桌或許就是每日團聚的起點。桃園這間58坪、4房2廳3衛的新成屋，不僅是五口之家嶄新人生的落腳點，更是第三次交由歐德傢俱桃園青埔店葉念慈設計師操刀的經典之作，歷經八年的頻繁互動，在一次次的磨合與默契之中，將「家」的樣貌定義得愈發清晰。

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

多年合作默契累積 描繪居家理想輪廓

甫踏入玄關，便可見端景牆由石紋、格柵、茶鏡及造型時鐘構成視覺主軸，不僅為回家瞬間創造儀式感，也成為優雅風格的開場。落塵區鋪設幾何方磚並以半圓造型收邊，與公領域木地板清晰劃分界線，左側懸空鞋櫃輕盈界定餐廳區塊，流暢動線與開闊尺度在第一步就被巧妙設定。整體空間採開放式設計，客廳、餐廳與中島彼此串聯。餐桌與石紋大板磚製成的中島緊密相連，搭配三盞環狀吊燈懸掛，自帶光芒氣場，進一步形塑居家焦點。餐邊櫃則鑲嵌於一旁牆面，中段鋪貼石紋磚與整體語彙呼應，兼具展示與收納的機能美感。

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

客廳配置突破慣例，將電視放於窗前，配合奶茶色窗簾控制照明強弱，並引入大量自然光，令光影隨時序變幻。沙發背牆鋪設杏色調線板，搭配壁燈柔光，傳遞出居家最純粹的溫馨氣息。原本突兀的結構柱也用木皮包覆與壁燈裝飾，更添設計亮點。同時將客廳旁畸零角落轉化為玻璃書房，隔而不閉的設計讓視野維持清澈通透。簡約書桌與鐵件層架突顯俐落質感，窗邊臥榻則成了孩子們靜心閱讀或休憩的角落，在喧囂之外，也順勢創造一隅安靜的心靈據點。

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

對於五口之家來說，空間安排的細膩處理更是幸福感的來源。主臥室延續整體穩重基調，以藕紫主牆營造優雅氛圍，床頭弧形牆面圓潤修飾結構梁柱，並巧妙連結至落地窗，映照出窗外繁忙的城市景觀。衣櫃分區清楚，層板內嵌燈光，穿衣鏡則藏於門後，將實用與美觀合而為一。

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

從容應對三代需求 成就一家五口舒適生活

考量三代同堂的居住型態，孝親房以米色搭配木質調構築出卓越品味。床頭天花因橫梁經過，遂以弧形包覆消除壓迫感，並在房內中融入吊燈與邊几，營造舒適安心的長輩休憩之所。孩子房為雙人床並排配置，藉以滿足他們共同成長的需求，主色調選擇淺藍色，充分回應兩位男孩的個性，衛浴門片巧妙隱於系統板材之後，與主臥室設計如出一轍，既避開風水禁忌，也令視線保持乾淨整齊。

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

此外，整體設計語彙以深色調為主，透過石磚、冷烤漆與線板的交錯運用，展現屋主對「低調輕奢」的具體詮釋。本案歷時四個月方始完工，系統櫃全數採用歐德傢俱，從材質選色、比例安排到場域留白，每一處細節都蘊藏著屋主與設計師多年累積的默契。這場再續前緣的合作，既是友誼的延伸，亦是對專業的信任，比起華麗的裝飾，更重要的是如何透過設計回應生活本質，讓每位家人都能在各自的角落找到從容不迫與放鬆停泊的片刻，多年之後，回望此刻選擇，也許並不驚天動地，卻足以成為支撐一生的溫柔記憶。

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

(全文來自《Living住宅美學》雜誌 第161期)

圖片提供｜住宅美學

