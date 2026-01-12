歐德傢俱：小宅的從容 以美好設計讓生活日常閃閃發光

【撰文｜王程瀚、圖片提供｜歐德傢俱】

圖片提供｜歐德傢俱

甫踏入家門，一股細膩而溫潤的氣息便隨光線悄然飄散，彷彿預告著這座位於桃園的新成屋，將呈現的不僅是設計的創意，更是對日常細節的深刻回應。歐德傢俱桃園中壢店的温家豪設計師以現代風為基礎，以弧形突破制式方正並結合多元建材，實現屋主一家四口於20坪居宅高質感的現代生活。

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

合宜動線規劃 讓空間回應生活節奏

玄關地坪以拋光石英磚界定出入分隔，並與延伸至室內的木地板自然銜接，形成過渡層次。入口端景牆選用木皮包覆，燈條隱匿其間，光影下顯得溫潤深邃。中央處的三角石紋平台既是造型亮點，也提供置放小物機能；另側的白色懸空鞋櫃輕盈簡潔，對向則整合鏡面與收納櫃體，頂天立地的設計巧妙隱藏電箱，使觀感更顯俐落統一。順著廊道前行，弧形拱門巧妙破除傳統直線格局，搭配異材質鐵件端景平台與設計吊燈，形塑層層遞進的光影節奏：包含間接照明、鋁槽線燈與造型吊燈，為入門區域注入屬於家的專屬迎賓儀式感。

圖片提供｜歐德傢俱

公領域強調開放式格局，餐廳與客廳相連，共築家的交流核心。餐桌選用石紋材質，搭配簡潔餐椅與金屬線型吊燈，構築清爽優雅的用餐環境。餐邊櫃右側巧妙延續弧形語彙，無縫串聯玄關與公區，使動線流暢自然。廚房則以長虹玻璃鑲嵌幾何鐵件門片，優雅詮釋不同場域角色，同時隔絕油煙，一旁電器櫃設置尤其方便屋主烹飪時更加順手。

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

勾勒住家溫柔輪廓 彰顯自在無壓心境

客廳整體以奶油色與中性色調鋪陳，搭配白紗簾引光入室，使空間溫潤舒展。沙發背牆以造型線板妝點，輔以水晶吊燈與壁燈，營造柔和中帶有微奢氣息。電視牆特別選用淺咖啡波浪系統板材，並透過開放層架與白色餐邊櫃相連，產生一氣呵成的視覺印象，圓形茶几與地毯則柔化空間線條，為居家日常增添從容自在的節奏感。特別值得一提的是，客廳與餐廳天花四周以線板修飾，中段則保留挑高，讓生活尺度得以延伸、呼吸感大幅提升，為小宅挹注一抹寬闊的輕盈氣息。

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

臥室空間則依照不同成員的特性量身訂製。主臥室以柔和奶茶色調搭配床頭繃布與弧形衣櫃，鋪陳靜謐沉穩的休憩氛圍。男孩房主打黑白灰色系，床頭與壁面以木紋系統板包覆，天花橫梁以圓弧修飾，消弭壓迫感同時提升使用舒適度。女孩房在灰白基底中注入暖橘色系與布紋色床頭板，加上完整收納安排，彰顯溫潤親和的女性氣質。雖空間有限，卻藉由細膩布局與色彩層次，讓每間臥室皆擁有獨一無二的情感溫度。

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

整間小宅無需誇張雕飾，便在光影、線條與材質之間，靜靜道出家的真義。承載的不僅是四人的平凡起居，更是從容而淡定的慢活節奏。當設計不只是填空，而是以人的感受為出發，空間便自然而然說起話來，一種靜默、不張揚，卻能讓人心安的語言，相信屋主全家人都聽得一清二楚。

圖片提供｜歐德傢俱

圖片提供｜歐德傢俱

