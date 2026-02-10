歐政豪成立「青年軍」 宣示親子共育與守護銀髮選舉主軸





台南市東區市議員參選人歐政豪今（10）日成立青年軍，宣示「青年從政」、「親子共育」、「守護銀髮」三大參選主軸。歐政豪表示，「我們這個世代不是旁觀者，而是正在承擔責任的一代。」因此希望透過參選市議員，站在第一線，為這個世代發聲，讓東區持續進步，讓城市的改變一步一步落實。

歐政豪說，成立青年軍的初衷，來自四年基層服務的觀察與體會。與自己年齡相仿的青年世代，正同時面臨上有父母需要照顧、下有孩子需要養育的人生階段，對於城市發展、就業環境、交通安全、長者照護與教育資源等議題，都有深刻而真實的感受。

歐政豪表示，未來將特別關注鐵路地下化後續效益、台南捷運推動、文化中心改造升級、南台南副都心發展，以及東區商業機能提升（如Costco、引進IKEA）等重大議題，同時強化通學步道與行人安全環境，打造更安全便利的生活空間。

歐政豪肯定長照3.0與喘息服務推動方向正確，也確實減輕不少家庭壓力，但在申請流程、服務時數與專車接送安排上仍有改善空間。他說，政策做得不錯是基礎，但我們可以更好。若資源能更到位、更貼心，這一個世代就能更專心工作、守住職場，也更放心家中的長輩。

在親子與教育議題上，歐政豪表示，東區作為文教重鎮，應持續強化文化薰陶與教育支持系統，正視校園霸凌、特教資源不足與幼教量能問題。他強調，未來十五年將是這一代家長與孩子共同面對的重要階段，「孩子不只是要讀書，更要在安全、友善的環境中成長。」

