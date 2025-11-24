歐日英美貨幣疲弱 難扛避險重任 黃金躍升全球首選
[Newtalk新聞] 美國9月非農業數據表現亮眼，市場普遍預期聯準會12月將維持利率不變，又烏克蘭政府透露已收到美方提出28點烏俄和平協議，烏方展現對和談開放態 度，降息遞延與避險情緒消退，迫使金價下跌至4,035美元附近波動。截至今天(24日)下午2點，黃金交易價來到4046(盎司／美元)。
台銀表示，因金價急跌摜破月線後吸引部分技術性的低接買盤承接，支撐金價短暫反彈至4,060美元，後因英國公布10月零售銷售數據月減1.1%，及10月綜 合PMI降至50.5，反映英國經濟面臨疲態，加深市場預期12月英國央行降息前景，英鎊大跌使美元指數續強，打壓金價再度回跌至4,030美元附近。
台銀進一步指出，紐約聯儲威廉姆斯指出美國經濟正放緩，勞動市場逐漸降溫，更預計 2027年通膨仍將達至2%目標，美聯儲短期內仍有降息空間，鴿派言論打擊美 元指數自100.3回落，提振金價震盪上行至4,101.04美元，隨後部份獲利了結賣壓下，使金價拉回，最後報價4,065.39美元。
倫敦證券交易所分析師Erwan Jacob指出，美國就業疲弱、通膨黏性及美元避險地位受侵蝕，使黃金取代美債與美元成為主要安全資產。新興市場央行持續增持黃金，作為外匯儲備多元化策略，中國持金比例仍顯不足，相較歐美主要國家差距甚大。
Erwan Jacob指出，歐元區經濟疲軟、法國信用評級下調及歐央行降息，削弱歐元避險吸引力；日圓因財政支出憂慮與政策困境走弱，英鎊則受赤字與停滯性通膨壓力拖累。整體而言，美元儲備貨幣地位動搖，歐元、日圓與英鎊難以承擔替代角色，黃金遂成為全球資金避險首選。
世界鉑金投資協會(WPIC)報告指出，2025年鉑金市場供給缺口達69.2萬英兩，雖較前季預估縮小，但供需依舊緊張，2026年則預期小幅盈餘2萬英兩，主要仰賴全球貿易正常化及庫存釋出。儘管回到平衡，長期結構性問題未解，供給受限、需求仍強，租賃利率與逆價差顯示市場緊俏。投資需求今年增強但明年恐減半，工業需求大幅下滑，汽車需求略降仍高於均值，而珠寶需求則創2018年以來新高，市場短期趨於平衡，但長期供需失衡風險仍存。
資料來源：lseg.com、kitco.com、台銀金市日報
