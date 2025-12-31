歐洲之星又停！ 英法海底隧道斷電 列車停駛、旅客假期泡湯

連接英國和歐洲大陸的高速列車【歐洲之星】，因為英法海底隧道的供電系統故障，讓來往倫敦、巴黎、阿姆斯特丹和布魯塞爾的列車，還有英法之間的車輛運輸服務，一度停駛、停運長達3小時。因為正值新年假期，上萬旅客行程受到影響，歐洲之星營運商表示，他們正在搶修，歐洲之星列車也會逐步恢復正常。

英法海底隧道供電故障，導致歐洲之星營運一度中斷、旅客滯留 （圖／達志影像路透社）

車站內擠滿了等待消息的旅客，大家互相張望，不知該如何是好。一位南韓旅客表示，他原本計劃當天前往倫敦，但因為歐洲之星整天停駛，行程被迫取消。另一位旅客則表示，他正在煩惱如何解決當天的住宿問題，完全沒有頭緒。

這次事故發生在新年假期旅遊高峰期，影響範圍十分廣泛。根據央視總台記者陳林聰提供的數據，去年從該火車站出發前往歐洲大陸的旅客約有1950萬人次，按此數據粗略計算，車站停運一天約有5萬多名前往歐洲的旅客受到影響。

除了電力故障外，一班「歐洲隧道穿梭列車」也在隧道內因電力中斷而失去動力，使得原本就混亂的交通狀況更加惡化。一位英國旅客觀察到，雖然大家都感到沮喪，但並沒有對工作人員發脾氣。她認為，旅客之間互相理解，主要是因為大家都沒有得到更多資訊而感到困惑。

基礎建設營運方解釋，這起故障事件發生在週一晚間，維修團隊在檢查時發現隧道內部分架空接觸網線纜受損墜落。雖然在週二下午短暫部分重啟服務，目前能夠維持單線雙向交替運作，但供電問題尚未完全排除，仍有大量班次被取消。這使得許多旅客的行程計劃被迫改變，面臨重新安排交通和住宿的困難。

