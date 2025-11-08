中央社

歐洲價值高峰會 各國專家學者與政治人物與會 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

歐洲價值安全政策中心（European Values Center for Security Policy, EVC）舉辦的第11屆「歐洲價值高峰會」（European Values Summit）5、6日在布拉格登場，會議聚焦主題之一為台海安全，各國專家、學者與政治人物與會。

中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年11月8日

