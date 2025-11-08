歐洲價值高峰會 各國專家學者與政治人物與會 (圖)

其他人也在看
大甲農會前進臺北國際旅展 行銷匠師的故鄉休區及「芋」見幸福伴手
大甲區農會此次為推廣大甲匠師的故鄉休閒農業區及區內最受歡迎的芋頭加工農遊伴手，特別跟隨臺中市政府觀光旅遊局的腳步，前進臺北國際旅展設攤，旅展現場人潮滿滿，優質芋頭伴手賣到缺貨，打響「芋」見幸福品牌。大甲區農會這次特別準備芋鄉米粉湯、芋香甜甜圈等超人氣產品至旅展販售，也藉機宣傳匠師的故鄉休閒農業區內各農場食農及永續體驗行程，甲桂林有機農園也準備了茶樹精油、純露等農遊伴手，經由旅展讓消費者認識大甲在地特色農遊資源及景點。總幹事黃瑞祥表示，目前正好是芋頭產季，今年芋頭評鑑剛由大甲區農友獲選為全市冠軍，透過比賽選出農友種植之最高品質芋頭給予獎勵，以此激勵芋農更用心栽培管理，提升消費者對大甲芋頭的品牌支持度。黃總幹事再深入說明，上週一年一度的芋頭節也與匠師的故鄉休閒農業區許多特色農遊場域合作舉辦食農教育農遊活動，讓遊客從產地到餐桌了解大甲優質芋頭的一生，可串聯大甲鐵砧山、松柏漁港海景、大甲鎮瀾宮等各項旅遊資源，由大甲農會積極配合農業部農村發展及水土保持署臺中分署及臺中市政府農業局發展「山盟海寺」農遊軸線，非常感謝臺中市政府觀旅局提供這次機會讓大甲農會及匠師的故鄉休區共襄盛舉，歡迎國內外遊客一起來台灣好新聞 ・ 5 小時前
張震主演電影「幸福之路」 (圖)
演員張震（右）在電影「幸福之路」中扮演一名華人移民外送員，在做為生財工具的車子被偷後，遭遇一連串慘事。中央社 ・ 3 小時前
馬尼拉南海對話 台灣團分享台海戰略重要性
（中央社記者林行健馬尼拉7日專電）2025年「馬尼拉南海對話」5日至7日舉辦，台灣團隊在多場分組討論中發表見解，與各國學者、官員深入交流，強調「三海連動」以及台灣在印太安全格局中的戰略重要性。中央社 ・ 23 小時前
中國相隔兩年首次進口日本水產品 北京稱加強監管
（中央社記者張淑伶上海7日電）相隔兩年多，中國近日恢復日本水產品進口。中國外交部發言人毛寧今天說，中方主管部門將繼續嚴格依法依規加強相關監管，一旦發現任何風險，將立即採取必要的進口限制措施。中央社 ・ 1 天前
包瑞翰出席歐洲價值高峰會 談台灣對歐洲重要性 (圖)
德國挺台重量級政治人物包瑞翰（Reinhard Bütikofer，右2）在布拉格的「歐洲價值高峰會」上表示，歐洲與台灣之間的關係在過去6年發生「根本性的改變」，歐洲以更地緣政治的方式思考全球局勢，逐漸意識到台灣的安全與自身利益息息相關。中央社 ・ 10 小時前
北市公車自撞施工告示牌釀3輕傷 警：駕駛稱恍神
（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北8日電）台北市松江路交叉路口今天發生1輛公車車禍意外，警方初步清查疑公車駕駛恍神自撞路面施工告示牌，釀3傷，包含1名女乘客及2名幼童，傷勢不重，肇事原因待查。中央社 ・ 5 小時前
「天清清地靈靈」開展 南美館帶你走進道教美學與城市靈性之旅
台南又一場關於天地之間的靈性對話登場！南市文化局與南美館攜手推出特展「天清清地靈靈」，今（8）日開展，以《道德經》「天得一以清，地得一以寧，神得一以靈」為靈感，邀你走進道教美學與城市文化交織的世界。展覽從台南的道壇文化出發，融合城市變遷、科儀美學與當代藝術，將光影、聲響、物件與身體交織，呈現一幅靈性自由時報 ・ 5 小時前
戴資穎宣布退役！戴爸曝女兒心境：她現在想環島爬玉山
戴資穎宣布退役！戴爸曝女兒心境：她現在想環島爬玉山EBC東森新聞 ・ 8 小時前
員榮醫院、台中榮總赴蒙古義診 安排腦瘤、肝癌及脊椎損傷患者來台就醫
員榮醫療體系員榮醫院與台中榮總日前赴蒙古義診，嘉惠近百名患者，其中一名B姓患者，十年前就有腰痛，有時還會痛到臀部，雙腿發熱麻痺，十年來一直無法解決，員榮醫院萊源神經中心主任陳建華醫師診斷後，認定為腰椎退化壓迫神經，將接她來台手術。義診團也將安排罹患腦瘤、肝癌及脊椎損傷的患者來台治療。義診團由員榮醫療體系員榮醫院副院長、胸腔內科涂川洲醫師領隊，成員有員榮萊源神經中心主任、神經外科陳建華醫師、國際醫療部黎雨青醫師與台中榮總神經外科李崇新醫師等人，李崇新醫師專長在顱內動脈瘤手術、微創脊椎手術等。義診團也與當地醫療機構交流，簽署多項合作協議。目前員榮與蒙古國超過三十家醫院簽訂醫療合作備忘錄（MOU）。兩年前，員榮國際醫療平台赴蒙古義診時，一名在蒙古當地被診斷為肺部纖維化，僅剩三個月壽命的患者前來求助，義診團診斷出他罹患罕見疾病——肺蛋白沉積症，隨即安排他來台洗肺，治療前他原本走兩步就喘，治療後情況已大幅改善。此次義診團赴蒙古，他再次前來，診斷後將安排他再來台第二次洗肺。一名M姓患者手肘與手指發麻，頸椎會痛，5月間才動過頸椎間盤手術，但情況並未改善，診斷後將來台手術。蒙古民眾以放牧牛羊維生者不少台灣好新聞 ・ 14 小時前
慈大附中數學競賽豪奪49個獎項 勇奪9面金牌
在2025年舉辦的「更生盃數學競賽」中，花蓮慈大附中學生表現亮眼，...TCnews慈善新聞網 ・ 11 小時前
共機18架次7共艦擾台 10架次越台海中線
國防部今天（11/08）上午發布中共解放軍臺海周邊海、空域動態，從昨天（11/07）上午6時至今天（11/08）上午6時止，偵獲共機18架次（逾越中線進入北部、西南及東部空域10架次）及共艦7艘、公務船1艘，持續在臺海周邊活動。太報 ・ 9 小時前
連江縣表揚志工楷模 鼓勵投入志願服務
（中央社記者潘欣彤連江縣8日電）連江縣政府今天表揚績優志工，共7名個人及1個團體獲獎。民政社會處表示，感謝志工們平日對馬祖貢獻，也盼更多民眾能投入志願奉獻行列，攜手建構連江縣為志工島嶼。中央社 ・ 5 小時前
貿易戰降溫！北京宣布暫停實施6項稀土出口管制 恢復美大豆進口
根據公告，中國將重新核發進口執照給美國農民合作社「CHS Inc.」、全球穀物出口商「路易達孚」（Louis Dreyfus Company），以及出口穀物碼頭營運商「EGT」。這3家企業的進口許可證在今年3月因中美貿易摩擦升溫而遭暫停。另一方面，中國也宣布解除對美國原木進口的禁令。該禁...CTWANT ・ 11 小時前
青少年尬車上烘爐地擾人清夢 警攔查逾百輛汽機車開罰20件
為遏止青少年追求速度，私自改裝排氣管製造噪音擾人清夢，新北市中和警分局昨日晚間與環保局聯合執行取締改裝噪音車輛專案勤務。警方分析，本次勤務選定改裝車輛出沒熱點——興南路2段399巷（往烘爐地雙向）擴大臨檢，勤務期間共計攔查上百部汽、機車，舉發各項交通違規達20件，其中非法改裝就佔了9件，總罰鍰金額超自由時報 ・ 7 小時前
台灣囡仔吳宸宇赴韓選秀逐星夢 學長疑眼紅發文罵他下場出爐
來自屏東縣車城鄉小漁村的吳宸宇，因為喜歡表演，大學休學服役後獨自前往南韓當練習生，成功在選秀節目中嶄露頭角，但吳的高中學長許姓男子疑似眼紅，竟在社群平台發文罵他「人品很差，騙感情的都出來了」，被法官依違反個資法判刑3月，得易科罰金。吳宸宇因為喜歡表演，高中離開科班桌球校隊，大學休學服役後獨自前往韓國自由時報 ・ 6 小時前
控肉品加工業哄抬牛肉價格 川普要求司法部調查
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他已要求司法部調查肉品加工業，查明牛肉價格居高不下的原因。他已因這個議題面臨日益加重的政治壓力。中央社 ・ 7 小時前
現代教育行政學之父黃昆輝90歲 強調老師要有熱情和信念
「台灣現代教育行政學之父」黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝今（2025）年90歲，國立台灣師範大學教育學院今（8）日舉行「桃李滿門、澤被社稷」新書發表暨90嵩壽祝壽會。黃昆輝表示，同學曾帶他去算命，預言說他活到77歲，他現在90歲，鄉下赤腳孩子一路公費求學，感謝國家公費栽培，學成後當然要為國貢獻。自由時報 ・ 5 小時前
雲林毒販集團見警騎車逃 「偵防車封路」堵騎樓逮人
雲林縣 / 綜合報導 海巡署會同雲林警方，聯手查獲販毒集團，當時主嫌企圖騎車逃逸，警方立刻用偵防車封住騎樓，當嫌犯機車一頭撞上，馬上被警力包圍壓制，過程相當驚險。另外，台中警方深夜在街頭盤查一名可疑男子，男子突然拔腿就跑躲在停車場內，員警背著重達1公斤的裝備緊追不捨，連目擊民眾都熱心指引協助警方逮捕男子，原來他是一名毒品和公共安全案的通緝犯。查緝人員發現嫌犯企圖騎機車逃逸，馬上用偵防車堵住騎樓，嫌犯甚至還想撞開偵防車。查緝人員VS.嫌犯說：「警察啦，XX，XX，還跑。」砰地一聲，嫌犯連人帶車倒地，現場優勢警力，包圍壓制住嫌犯，過程有如警匪電影。查緝人員VS.嫌犯說：「你在撞什麼，XX，趴下。」海巡署會同雲林警方，聯手出擊查獲販毒集團，鎖定嫌犯落腳地點收網。海巡署人員VS.嫌犯說：「以為我們沒事抓你，，你瘋了嗎。」海巡署雲林查緝隊副隊長許裕宗說：「分別於雲林縣及南投縣，緝獲吳姓主嫌為首之販毒集團，共計3人。」另外，台中警方深夜盤查形跡可疑的王姓男子，對方突然拔腿就跑。警方VS.男子說：「你要幹嘛啦，(我去叫我老闆)，你不用跑，你要跑什麼。」警方背著重達1公斤的裝備，和男子追逐500公尺，男子躲進超市停車場，不見蹤影。員警VS.民眾說：「小姐，妳剛有看到一個戴帽子的人走出來嗎，(在那邊)，往那邊嗎。」還好熱心民眾指引方向，員警順利逮捕躲在車子底下的男子，員警VS.民眾說：「出來啦，看到你了啦，，體力很好嘛。」松安派出所副所長林智偉說：「晨運民眾及路過婦人，見狀都熱心協助指引方向，員警最終在追逐500多公尺後，發現王男躲藏於車輛下方，當場將其查獲。」原來男子是毒品和公共危險罪通緝犯，半夜和警方在街頭大玩躲貓貓，最後還是難逃法網。 原始連結華視影音 ・ 6 小時前
戴資穎低調退役！賴清德：讓世界看見台灣 李洋也致敬
戴資穎低調退役！賴清德：讓世界看見台灣 李洋也致敬EBC東森新聞 ・ 10 小時前
首例！美法官永久禁止川普以鎮壓示威為由出兵波特蘭
美國總統川普過去幾個月以鎮壓反政府示威為由，對包括波特蘭在內多座大城派出國民兵。奧勒岡州一名聯邦法官週五（11/7）判決，川普不得派兵進駐波特蘭，而這也是美國首次有法院永久禁止川普政府向地方城市派兵。太報 ・ 5 小時前