歐洲價值高峰會 各國專家學者與政治人物與會 (圖)

雲林縣 / 綜合報導 海巡署會同雲林警方，聯手查獲販毒集團，當時主嫌企圖騎車逃逸，警方立刻用偵防車封住騎樓，當嫌犯機車一頭撞上，馬上被警力包圍壓制，過程相當驚險。另外，台中警方深夜在街頭盤查一名可疑男子，男子突然拔腿就跑躲在停車場內，員警背著重達1公斤的裝備緊追不捨，連目擊民眾都熱心指引協助警方逮捕男子，原來他是一名毒品和公共安全案的通緝犯。查緝人員發現嫌犯企圖騎機車逃逸，馬上用偵防車堵住騎樓，嫌犯甚至還想撞開偵防車。查緝人員VS.嫌犯說：「警察啦，XX，XX，還跑。」砰地一聲，嫌犯連人帶車倒地，現場優勢警力，包圍壓制住嫌犯，過程有如警匪電影。查緝人員VS.嫌犯說：「你在撞什麼，XX，趴下。」海巡署會同雲林警方，聯手出擊查獲販毒集團，鎖定嫌犯落腳地點收網。海巡署人員VS.嫌犯說：「以為我們沒事抓你，，你瘋了嗎。」海巡署雲林查緝隊副隊長許裕宗說：「分別於雲林縣及南投縣，緝獲吳姓主嫌為首之販毒集團，共計3人。」另外，台中警方深夜盤查形跡可疑的王姓男子，對方突然拔腿就跑。警方VS.男子說：「你要幹嘛啦，(我去叫我老闆)，你不用跑，你要跑什麼。」警方背著重達1公斤的裝備，和男子追逐500公尺，男子躲進超市停車場，不見蹤影。員警VS.民眾說：「小姐，妳剛有看到一個戴帽子的人走出來嗎，(在那邊)，往那邊嗎。」還好熱心民眾指引方向，員警順利逮捕躲在車子底下的男子，員警VS.民眾說：「出來啦，看到你了啦，，體力很好嘛。」松安派出所副所長林智偉說：「晨運民眾及路過婦人，見狀都熱心協助指引方向，員警最終在追逐500多公尺後，發現王男躲藏於車輛下方，當場將其查獲。」原來男子是毒品和公共危險罪通緝犯，半夜和警方在街頭大玩躲貓貓，最後還是難逃法網。

華視影音 ・ 6 小時前