歐洲六代戰機開發計畫又傳分歧! 德國考慮退出FCAS轉加入GCAP

近期有消息稱，德國計畫退出與法國、西班牙合作的六代機開發計畫 FCAS ，並準備轉向加入英國、日本、義大利的 GCAP 計畫。 圖：翻攝自 《騰訊新聞》/《寰球戰略解讀》

[Newtalk新聞] 近年來，地緣政治的緊張局勢不斷升溫，世界各國也紛紛推動軍事產業的升級，準備應對可能爆發的衝突。近期有消息稱，德國可能退出與法國、西班牙共同打造第六代戰鬥機的「未來空戰系統」( FCAS )計畫，轉向加入英國、日本、義大利的「全球空戰計畫」( GCAP )。有專家分析認為，德國的退出可能造成全球六代機格局的重組，並對各國的六代機研發計畫造成深刻的影響。

《騰訊網》軍事專欄作者「止戈軍是我」指出，雖然法國與德國、西班牙組成了 FCAS 的研發聯盟，但法國與德國卻都想成為該計畫的主導者。其中，參與六代機研發的法國達梭集團以掌握先進戰機研發技術為由，將大批研發、製造部門分配給法國廠商，進而引發德國方面的不滿。

廣告 廣告

針對法國搶占開發計畫工作分配權的行為，德國總理梅爾茨也曾在 2025 年 7 月提出反對，後續更多次暗示相關計畫可能因雙方的矛盾而「陷入停滯」。

「止戈軍是我」表示，由於法、德兩國至今仍未能就 FCAS 開發計畫取得共識，德國近期萌生了轉向加入 GCAP 計畫的想法，希望在與英國、日本與義大利等盟友國家的合作下，加速推動六代機的開發進度。「止戈軍是我」稱， GCAP 原先預計於 2035 年完成開發並投入測試，「一旦實力強勁的德國加入，這項計畫就可能獲得提前實現的機會」。

「止戈軍是我」指出，歐洲國家先前就曾因第四代戰鬥機的開發計畫爆發分歧，法國與其他歐洲國家決裂，最終分別打造出陣風戰機( Rafale )與颱風戰機( Typhoon )。「止戈軍是我」認為，雖然法國失去了德國的支持，仍可能完成六代機的開發，「但可能無法順利推動開發作業，畢竟六代機與四代機的開發難度差異十分懸殊」。

「止戈軍是我」總結稱，如果德國真的退出 FCAS 並加入 GCAP ，全球六代機格局將可能面臨大幅度的重組，「除了獨自開發的美國與中國外，其他計畫開發六代機的國家都可能遭受衝擊」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

納坦雅胡不開心! 8國聯合聲明＋英國也表態 川普說話了.....

一夜之間俄羅斯6千架無人機沒了! 烏軍精準襲擊 俄彈藥庫也陷火海