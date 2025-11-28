歐洲兵役新變革！比利時推青年軍訓計畫 法徵志願役

圖／shutterstock達志影像

歐洲地緣政治風險升高，促使比利時與法國加速國防準備。比利時率先啟動自願性兵役計畫，以高薪吸引18至25歲青年參軍，儲備後備力量。而後，法國總統馬克洪也宣布，將從2026年起分階段實施新的全民自願制兵役，目標在2035年前招募五萬青年從軍。然而，因該計畫並非強制性，在法國社會引發兩極爭論，許多人質疑如此難以應對當前面臨的挑戰。

時值深秋，比利時列日的一處軍營報到處，湧現了一張又一張年輕面孔，他們好奇又專注地聽取工作人員的解說，希望為自己下一步的人生規劃，探詢更多合適的選擇與資訊。

廣告 廣告

報名青年：「我是單純好奇才來參加說明會的，同時也想增強一下自己的智力和體能，體驗一下不同專業領域的感覺。」

這樣的畫面出現在比利時並非偶然。隨著歐洲安全情勢急遽轉變、俄烏戰爭持續延燒，地緣政治的不確定性讓當地國防議題重新升溫。為了因應可能的風險，當局近日啟動自願性兵役計畫，希望提前培養後備軍事力量，同時協助青年在訓練中鍛鍊體能、習得專業技能。

兵役計畫負責人 艾倫：「他們會睡在帳篷裡，而且不管是下雨還是大冷天，所有人都要進行操練射擊，並且要背著沉重的背包行軍。」

官方表示，這項計畫的目標是招募18到25歲的年輕人，參與為期一年的軍事訓練，不僅會每月提供2000歐元、相當於台幣7萬2000元以上的高額薪資，也承諾在服役結束後，開放他們成為後備役人員，為國家防衛做出貢獻。

報名青年：「我以前做過建築業，也在餐飲業待過，我想從軍可能會改變我的一生，你懂的。」

記者：「而且算下來一年的薪水也不低。」

報名青年：「是啊，沒錯。」

報名青年：「其實我一直都有在想要不要參軍。」

記者：「為什麼呢？」

報名青年：「嗯因為我家人幾乎都在軍中，我爸現在就是軍人，我媽以前也在部隊服役過，可以說全家都有從軍。」

而就在比利時的軍事訓練計畫如火如荼展開之際，鄰國法國也有動作。總統馬克洪在一次軍營演說中，正式宣布從2026年夏天開始，將逐步實施新的全民兵役制度，希望能多管齊下，提升國家的整體韌性。

法國總統 馬克洪：「這項計畫有三個明確的目標，包含加強國家與軍隊之間的聯結、提升國家的抵抗能力，以及鞏固青年的教育培養。」

馬克洪強調，這項計畫將完全採行自願制，不會重啟在1996年廢除的強制徵兵規定。不過，法國政府野心勃勃，定下了到2035年，讓五萬名青年前往參軍的目標。

法國總統 馬克洪：「明年夏天我們將選拔3000名青年前來服役，之後每次人數都將增加，直到2030年，希望前來參軍的青年能達到1萬人。」

儘管政府規劃了遠大願景，但這項自願性兵役計畫，仍在法國社會引發了爭論。部分年輕人雖對這種非強制性的選擇持開放態度，但仍有許多人懷疑，單靠「鼓勵型」的做法，未必有辦法真正有效填補國防力量的缺口。

巴黎居民 加布里埃爾：「啊，這個做法肯定是不對的，應該要改回徵兵制，因為如果都讓大家自願從軍，那他們肯定會說不要、不想去，不想為這件事操煩。」

巴黎居民 薩布：「我覺得不會有人這麼隨隨便便地就去報名。可能要等到真出了事，比如明天真的爆發戰爭，那時大家才會站出來。」

面對這些質疑，馬克洪政府重申，這項計畫將以制度設計和分階段推行的方式，確保逐步擴大青年參與，同時，他也向法國國民喊話，在如今不確定的世界局勢和迫在眉睫的威脅前，國家絕不能陷入恐懼，避免危險的唯一方式，就是盡早為國家防衛工作做好準備。

更多 TVBS 報導

俄羅斯威脅升高！馬克宏宣布明年夏天「恢復志願役」

98%來自中國！紐時：陸透過稀土管制 破壞歐洲軍備擴張計畫

「烏克蘭戰後計畫」曝光！ 美歐推非軍事區 維和部隊進駐

普欽批美施壓俄貿易夥伴 警告可能襲擊烏克蘭核電廠

