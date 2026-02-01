歐洲凍成巨大冰窖 百年一遇罕見奇景

嚴寒天氣席捲歐洲，接連暴雪、跟強風，重創交通和民生，鐵路以及公路運輸也頻頻中斷，不過，卻也出現民眾的小確幸，德國、跟波蘭兩個國家境內、許多湖泊、甚至河面結冰，這些冰封的水面，就成為滑冰嬉戲的地點。

從高空俯瞰，整座湖泊凝結成靜止的白色世界，船隻被冰雪牢牢凍結。強烈寒流席捲歐洲，讓德國最大的內陸湖「米里茨湖」全面結冰，厚厚白雪覆蓋湖面。首都柏林的池塘，也在連日低溫下凍成天然溜冰場。民眾 ：「條件真的很理想，除了幾天冰面有點融化，狀況不太好之外，我們從12月25日以來，幾乎每天都能上冰，真是哈利路亞，這是柏林百年一遇的冬天，冰面一直都在 太棒了。」

廣告 廣告

在波蘭北部港口城市 格但斯克，攝氏零下20度的極端低溫也擋不住民眾的熱情。儘管當局基於安全發出禁令，仍有數百人踏上結冰的莫特拉瓦河，在上面溜冰、滑行，甚至有人直接騎著腳踏車穿越河道。民眾 ：「一開始我其實有點害怕，不確定冰到底有多厚，但現在看起來 還算安全，看起來很好玩，對 我們等等也會加入。」

持續低溫更讓維斯杜拉河河口罕見結冰，冰層一路延伸到波羅的海，浮冰在海浪中載沉載浮，巨浪拍打著岸邊積雪，呈現出如同外星地貌的「月球景觀」。民眾 ：「太美了 印象太深刻了，雖然很冷 但很值得。」

氣象單位預警，低溫仍將持續。雖然冰雪帶來震撼美景，但也提醒民眾，在極端嚴冬之下，切勿低估冰面與低溫帶來的潛在風險。

更多 大愛新聞 報導：

柏林大停電 安置體育館環境不利長者

柏林大停電！高壓電纜遭縱火毀損

