歐洲刑警組織承認與真主黨延伸組織「有染」 國際刑事法院、英國警方都遭滲透

歐洲刑警組織（Europol）近日證實，曾與被指與真主黨高度相關的「辛德．拉杰布基金會」（Hind Rajab Foundation，HRF）保持聯繫。這項訊息由以色列監督通常政治傾向於左翼的「非政府組織」（NGO）的監督機構「NGO Monitor」於11月17日公布，立即在歐洲政界與安全領域引發廣泛關注，也凸顯一個被美國與歐盟視為恐怖融資網路成員的團體，竟能突破層層審核進入歐盟執法體系。



NGO Monitor公開的文件顯示，歐洲刑警組織的回覆並未否認與HRF的往來，但其態度曖昧，未清楚說明接觸範圍，引發外界質疑如此背景的組織是如何取得歐洲官方管道。尤其HRF的領導層長期散播反猶太陰謀論、公開讚揚恐怖行動，更加深疑慮。

恐怖組織竟自稱與歐警合作調查戰爭罪



爭議進一步擴大，因為HRF的美國代表傑克．魯姆（Jake Romm）曾在 2025 年 10 月 25 日於土耳其演講時宣布，HRF「已開始與歐洲刑警組織合作」並「協助調查歐盟境內戰爭罪」。該言論與歐洲刑警組織的官方說法形成強烈落差，也使歐盟是否遭政治目的滲透的疑問持續升溫。

HRF董事長迪亞卜．阿布．賈哈（Dyab Abou Jahjah）過去接受左翼的《紐約時報》訪問時，曾自承加入真主黨對以色列的攻擊行動，並接受軍事訓練，稱此舉「令他感到驕傲」。

《耶路撒冷郵報》今年引用以色列安全機構消息指出，阿布．賈哈透過商業與家族網絡，與多名真主黨全球恐怖融資成員維持聯繫。他本人也因安全疑慮被美國列入禁飛名單。

這名董事長歷年公開發言屢屢挑動國際敏感神經──從稱 911 為「甜美的復仇」、質疑納粹毒氣室真實性，到指控歐洲將「大屠殺崇拜」視為宗教，其極端立場使HRF的政治傾向備受外界警戒。

HRF的政策主張長期與美國利益相違。該組織與多個遭美國國務院制裁的巴勒斯坦NGO合作，一同推動國際刑事法院（ICC）針對以色列的大規模起訴。HRF更向國際刑事法院遞交指控，宣稱1000名以色列國防軍士兵涉及「種族滅絕」，與其領導層的反美、反以色列立場高度一致。

外界認為，這些行為不僅反映其激進政治取向，也顯示HRF運用國際法律機制對西方外交與司法體系施加壓力。

歐洲刑警組織反恐報告曾示警真主黨威脅



歐洲刑警組織先前發布的多份《歐盟恐怖主義情勢與趨勢報告》（TESAT）指出，真主黨在歐洲境內持續展開宣傳、募款、招募與洗錢活動，其反以色列與反西方的煽動行動已構成立即安全風險。

然而在明確掌握真主黨的威脅背景下，歐洲刑警組織仍承認與被視為真主黨延伸組織的HRF保持聯繫，使歐洲政策圈對其風險評估與內部審核過程產生更多疑問。

面對爭議，NGO Monitor要求歐洲刑警組織進一步說明與HRF的具體往來內容，以及是否清楚知悉 HRF 與真主黨的既有連結。副總裁奧爾加．杜區（Olga Deutsch）指出，HRF的恐怖組織相關紀錄「早有大量文件佐證」，強調西方政府應加強調查，而不是讓其藉由 NGO 名義滲透司法與執法系統。

杜區提醒，HRF 的目標是透過法律與行政程序「從內部侵蝕並破壞」西方司法架構，並強調任何執法機關都不應讓這類組織取得影響力。

HRF影響力外溢，英國警方與歐盟機構接連成焦點



HRF 近期也介入英國公共議題。本月英國警方在壓力下禁止以色列球迷前往觀賞阿斯頓維拉對特拉維夫馬卡比的比賽，引發爭議；外界質疑HRF是否透過輿論與政治工具對英國執法系統施壓。

在歐洲層面，HRF同步推動多起跨國司法行動，使其影響力與滲透能力備受警戒。歐洲刑警組織對此卻僅以「會進行必要的盡職調查」回應，未清楚說明審查內容或與HRF的往來程度，這種含糊態度持續引發各界不安。



