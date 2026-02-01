歐洲又爆奶粉遭污染回收！ 食藥署︰經查未有申請食品輸入查驗紀錄

〔記者林志怡／台北報導〕日前歐洲陸續出現奶粉遭污染的情況，先前台灣也有數批奶粉受影響，因無法排除受到仙人掌桿菌污染而回收，近期法國達能公司旗下的愛他美嬰幼兒奶粉也因懷疑遭到仙人掌桿菌毒素污染，德國因此召回相關產品。衛福部食藥署指出，經查回收產品未有申請食品輸入查驗紀錄。

食藥署說明，達能公司(Danone)旗下品牌「愛他美(Aptamil)」嬰兒配方奶粉可能受到仙人掌桿菌毒素污染，正在德國召回相關產品，據該公司公布的訊息，受影響商品計有3批，包括1200克裝、保存期限至2026年11月19日，800克裝、保存期限至2026年11月10日及2027年4月20日。

廣告 廣告

除前述3批產品外，其他愛他美產品不在召回之列，食藥署表示，經查回收產品，截至1月31日，未有申請食品輸入查驗紀錄，但也呼籲業者避免輸入疑慮產品，民眾如赴德國旅遊，應避免購買及食用問題食品。

食藥署提醒，仙人掌桿菌極易由灰塵及昆蟲傳播污染食品，食品中帶菌率可高達20～70%，食品被仙人掌桿菌污染後，大多沒有腐敗變質的現象，外觀仍會維持正常，較難以察覺，而造成食品中毒的原因主要是冷藏不夠，保存不當。

【看原文連結】

更多自由時報報導

德式幽默？霍諾德爬101經過辦公室 「德國在台協會」這句話戳中網友

30年回憶沒了！嘉義知名渡假村招不到員工宣布停業

罕發聲！丁允恭發文「抱歉我辦公室打砲」 下句嗆爆黃國昌被狂讚

北台灣濕冷！週二回溫 週六另一波冷氣團報到

