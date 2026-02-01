歐洲友台遇挑戰！智庫示警：「期望疲勞」恐讓這兩國變心

歐盟總部。資料照。路透社



斯洛伐克智庫「中歐亞洲研究所（CEIAS）」近期發布超過300頁的《患難見真情的夥伴？追蹤全球動盪下的歐台關係》報告，盤點近5年來台灣與歐洲各國的關係，歐洲多國近年在政治層面對台灣展現前所未見的支持，但隨著國內政治輪替與經濟現實浮現，部分國家開始出現「期望疲勞（Expectations Fatigue）」的現象，政治表態與實質經貿回饋之間的落差，正逐漸考驗雙邊關係。

報告首先依歐洲各國對台經貿與政治關係成熟度分為「老夥伴」（Old Partners）、「新朋友」（New Friends）、「務實派」（Pragmatists）與「落後者」（Laggards），老夥伴包括經貿互動悠久的德國、法國及英國，新朋友則是2020年後與台灣頻繁互動的中東歐國家，包括捷克、立陶宛與波蘭，在政治象徵與高層互動上多有突破。

務實派則是規模最大的一群，對台灣的公開發言相對謹慎，但是雙邊經貿互動積極，包括奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、匈牙利、義大利、盧森堡、荷蘭、斯洛伐克、西班牙、瑞典與瑞士；落後者則是政治與經貿兩方面對台關係都相對不發達的國家，保加利亞、克羅埃西亞、賽普勒斯、愛沙尼亞、希臘、愛爾蘭、拉脫維亞、挪威、葡萄牙、羅馬尼亞與斯洛維尼亞。

立陶宛於2021年允許台灣以「台灣」名義設立代表處，被視為台灣外交的一大突破。報告指出，立陶宛在2024年底經歷政黨輪替，由中間偏左的社會民主黨組成新政府後，對台互動趨於保守，原本備受矚目的工研院與立陶宛Teltonika公司半導體合作，也因立陶宛官僚體系與管理問題而持續延宕。報告直言，若台灣無法更具體地兌現經濟承諾，立陶宛對台關係恐將面臨期望疲勞風險。

鄰近的捷克同樣出現類似情況。報告指出，捷克社會對台灣整體仍保持高度友善，但在去（2025）年10月選舉中，由較具民粹色彩的ANO黨勝選，新政府預計採取更為務實的外交路線。台積電在德國德勒斯登投資超過100億歐元，捷克政府正積極爭取相關供應鏈外溢效應；若台灣無法讓捷克實質參與半導體生態系，原本建立在價值象徵上的友台氛圍，將逐步轉化為對具體回饋的期待與壓力。

相較之下，斯洛伐克的轉向則更為劇烈。報告指出，斯洛伐克曾是中東歐對台關係的「領頭羊」，但在2023年底大選後政策急轉直下，新政府大幅向中國靠攏，並於2024年與中國建立「戰略夥伴關係」、簽署「聯合聲明」，明確承認中國對台灣的主權主張，甚至表示反對任何干涉中國內政的行為。台斯之間的公開互動幾乎全面中止，從原本積極的「新朋友」降級為「務實派」。

在務實派國家中，丹麥也被報告特別點名。丹麥近年大力投資台灣離岸風電，雙邊經貿互動頻繁，前總統蔡英文去年親赴哥本哈根出席「哥本哈根民主峰會」並發表談話。然而，丹麥政府去年卻決定在官方文件與身分證件上，將居住在丹麥的台灣人國籍標示為「中國」。報告指出，丹麥在行政實踐上明顯向北京的「一中原則」靠攏，且目前歐盟其他成員國尚未採取如此嚴格的作法。

台灣與個別國家之間的互動縱有挑戰，也有精進之處，但整體而言，台歐高層互訪頻率增加，經貿互動仍有所成長，報告也指出，雙邊在資訊操弄、關鍵基礎設施、能源安全、經濟安全與供應鏈韌性等合作擴展，在無人機、半導體與能源等「與安全相關的產業」密切合作，逐步打破對安全合作的禁忌，這都顯示歐洲更加關注印太安全，呈現緩慢但實質的戰略轉向。

