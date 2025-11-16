歐洲台灣協會聯合會年會 謝志偉參與座談 (圖)

多明尼加及波多黎各今天在紐約大都會的花旗球場舉辦一場史無前例的冬季明星賽，其中入選多明尼加代表隊的資深老將卡諾（Robinson Cano），預期會是最後一次以職業球員身分站上大聯盟球場，今天全隊身穿24號球衣向他致敬，而他也不禁在場上落淚，畫面相當感人，不過他受訪時強調，這並不代表自己即將退休。卡諾的17年大聯盟生涯，曾為紐約洋基、西雅圖水手、大都會、聖地牙哥教士及亞特蘭大勇士效力，累積2639支安打、335轟、1306分打點及51次盜壘的成績單，曾拿下4座銀棒獎及2次金手套，原本相當有機會可以在退役後入選名人堂，只可惜他在大聯盟時期曾二度被驗出禁藥，令外界對他的成績打上一個問號。TREMENDO HOMENAJE A ROBINSON CANÓEn un juego entre estrellas de República Dominicana y Puerto Rico, que reunió más de 20 mil aficionados en el Citi Field de Nueva York, Robinson Canó fue figura central de

麗台運動報 ・ 1 小時前