歐洲台灣形象展將於波蘭登場 經部：逾半廠商首度參展

2026歐洲台灣形象展22日將首度移師波蘭舉行，經濟部次長江文若今天(11日)指出，此次逾百家業者報名，且超過半數為首度參加，顯示台廠對中歐商機具高度興趣，盼能與歐盟建立多元合作關係。波蘭駐台北辦事處處長畢爾斯基(Janusz Bilski)指出，歡迎台灣各產業包括半導體在內赴當地布局，11月也將有大型的波蘭商務團訪台，盼能促成更多雙向投資。

為深化台歐經貿關係，繼經濟部「華沙台灣貿易投資中心」2025年12月揭牌後，今年歐洲台灣形象展也首度移師波蘭華沙舉行，以「韌性供應鏈(Resilient)」、「信賴科技夥伴(Reliable)」及「烏克蘭重建(Rebuild)」為三大主軸，對接五大信賴產業與歐洲核心需求，規劃八大展區，其中還首度設立無人機與安全專區，整合台灣產業能量，切入歐洲韌性供應鏈，凸顯台灣作為歐洲產業可信賴合作夥伴的關鍵角色。

廣告 廣告

經濟部11日特地舉辦記者會，為展覽暖身。經濟部次長江文若致詞提到，面對當前全球局勢快速轉變之際，政府會持續協助台廠立足台灣、布局全球、行銷全世界。因此，到當地舉辦台灣形象展，以商貿先行強化與國外客戶、潛在買主的貿易及產業合作，可促進雙邊實質對接。

江文若強調，台、波雙方都有強大的經濟韌性，且在面臨各種挑戰時，也都不斷追求創新與進步，近年經貿互動熱絡。而由此次台廠報名參展的情形，也可看出其對歐洲商機的高度興趣。她說：『(原音)我們特地選在波蘭辦理這樣子的一個形象展，就是要做一個實質的對接，這次的形象展有超過100家的業者參與，而且很重要的一點是超過52%的廠商都是第一次參加我們形象展。可見得大家對於波蘭，甚至整個中歐的地區有高度的興趣。』

波蘭駐台北辦事處處長畢爾斯基致詞指出，此展是歐洲深入了解台灣的契機，透過展現台灣經濟與社會的創造力、創新與韌性，讓歐洲參觀者看見台灣如何透過創新與國際合作，為解決全球性挑戰做出貢獻，同時也能讓台灣民眾與企業進一步認識波蘭。

畢爾斯基表示，波蘭已從新興市場成為全球20大經濟體，且是台灣在歐盟最重要的合作夥伴之一，「我們已準備好成為台灣企業進軍歐洲市場的門戶」，他並強調，台波夥伴關係已經超越傳統合作框架，不僅雙邊貿易額在2025年達32.7億歐元創下新高，且波蘭也與台灣鴻海集團簽署戰略協議，加速乾淨能源移動解決方案在歐洲的發展，期待台灣能在波蘭設立科學園區，共譜科技革命新篇章。

他在會後受訪時則是強調，歡迎台灣所有類型的產業赴波蘭投資，包括半導體在內，而許多波蘭企業也對投資台灣很有興趣，11月將有大型的波蘭商務團來台訪問，盼能促成更多雙向投資。(編輯：鍾錦隆)