歐洲台灣形象展6/22登場！移師波蘭華沙，逾百家半導體、無人機等台企同場「過半首次參展」

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2026年歐洲台灣形象展將在6月22日登場，今年首度移師波蘭華沙，集結逾百家台灣企業參展，領域涵蓋半導體、智慧製造、資通訊、無人機、綠能及智慧醫療等產業。 經濟部次長江文若周四(6/11)指出，波蘭近年已成中東歐重要產業與物流樞紐，也是台灣推動全球供應鏈重組的重要合作夥伴。 波蘭駐台代表處處長Janusz Bilski指出，台灣是波蘭重要合作夥伴，雙方共享民主、自由市場與創新等共同價值，期待「台灣形象展」進一步促進台波交流，創造更多合作商機。

歐洲台灣形象展6/22登場 首度移師波蘭華沙

經濟部周四舉辦「2026歐洲台灣形象展」起跑記者會，宣布台灣形象展將首度移師波蘭華沙，將於6月22日盛大登場，展現台灣深化歐洲及中東歐市場布局的重要里程碑。

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此次記者會，啟動儀式特別結合波蘭傳統Wianki花環與台灣端午香包文化，由江文若和Janusz Bilski互贈香包和花環，展現台歐夥伴關係不僅止於經貿合作，更蘊含深厚的人文連結與互信基礎。

經濟部表示，近年來台波雙邊經貿交流愈趨密集，2025年11月我方籌組史上最具規模之經貿訪問團赴波蘭，並簽署「支持經濟特區與產業園區合作備忘錄」。同年12月，經濟部長龔明鑫再訪波蘭，並宣布於華沙成立「台灣貿易投資中心」，協助有意在波蘭及中東歐布局的企業，能夠順利融入當地產業生態系，發掘更多潛在商機。

台灣形象展成國際重要平台 波蘭躍居中東歐產業、物流樞紐

江文若致詞時指出，為實現「立足台灣、布局全球、行銷全世界」核心策略，經濟部藉由「台灣形象展」，協助業者掌握海外市場商機，多年來「台灣形象展」已成台灣與國際夥伴深化經貿交流的重要平台，不僅展現台灣科技創新實力，更持續推動跨國供應鏈合作與市場連結。

江文若也表示，波蘭近年已成為中東歐重要的產業與物流樞紐，也是台灣推動全球供應鏈重組的重要合作夥伴。

江文若表示，此次展覽強調韌性、信賴與重建，除以台波合作為主軸外，也首度邀請歐盟、日本及烏克蘭等夥伴共同參與，象徵台灣正由雙邊合作進一步邁向多邊夥伴連結，攜手建立更具韌性的國際產業鏈。

波蘭駐台代表：台波共享民主等價值 盼共創更多合作商機

Janusz Bilski致詞表示，波蘭去年正式加入全球前20大經濟體，GDP突破1兆美元，成為歐盟經濟核心之一。

Janusz Bilski指出，台灣是波蘭重要合作夥伴，雙方共享民主、自由市場與創新等共同價值，近年雙方在科技、經貿及投資領域的合作也持續深化，期待「台灣形象展」進一步促進台波交流，創造更多合作商機。

逾百家台灣指標企業共襄盛舉 52%是首次參展

經濟部說明，2026年「台灣形象展」於波蘭華沙舉辦，集結超過100家台灣指標企業參展，其中逾52%為首次參展，涵蓋半導體、智慧製造、資通訊、無人機、綠能及智慧醫療等多元產業領域，展現台灣與歐洲深化產業合作、共同打造韌性供應鏈的決心。

經濟部強調，企業海外投資布局前，建立穩固經貿與產業合作關係至關重要，今年選擇於波蘭舉辦本屆「台灣形象展」，期盼透過展覽打造台歐企業交流媒合平台，創造更多合作與投資機會，共同掌握新一波市場與產業轉型商機，共同建立具高附加價值與韌性的在地產業生態系。

經濟部強調，將持續與產業界攜手合作，深化台歐供應鏈夥伴關係，協助台灣企業以波蘭為起點，進一步拓展中東歐及歐洲市場，讓世界持續看見台灣的創新能量與產業實力。

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